Majd' ezer évig éltünk közös országban, mégse tudunk róluk sokat: nagyinterjúnk a horvátokról!

A magyar közvélemény érti Horvátországot és érti Szerbiát, de szerintem nem sokat tudunk arról, hogy Bosznia hogy került a térképre. Felvázolná?

A kora középkorban ebben az egész délszláv térségben jóval több államocska létezett, mint ma. A mai Horvátország területén is volt öt-hat, Szerbia területén is volt több. Már Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár is megemlíti Boszniát a 10. században, ami bizánci, később magyar érdekterület. Az állam a Boszna folyóról kapta a nevét, ami a Száva mellékfolyója. A XII. század végére kialakul egy bosnyák bánság. Nem véletlen, hogy bánság, hiszen a bán a magyar király hűbérese. Idővel egyre inkább önálló lesz, de a királyi címet csak a XIV. század vége felé veszi fel. Ez a terület eredetileg a katolikus világ része, de kialakul egy szervezetileg önálló egyház, ami ellen kereszteshadjáratokat folytatnak, mert bogumilnak vélik őket. Az újabb kutatások szerint igazából nem voltak arrafelé dualista eretnekek, és lényegében nem térnek el teljesen a katolikus tanítástól, csak egyházszervezetileg teljesen önállósították magukat, és szerzetesi közösségre emlékeztetnek, mert nem szednek adót. Emiatt aztán persze népszerű az egyház a bosnyák nemesség körében és a báni udvarban is, hisz nem konkurensek az adózásban. 1291-ben, aztán 1400-ban gyökeret vernek a ferencesek Boszniában, és attól kezdve fokozatosan megindul az ország rekatolizálása, és a XV. századra Bosznia többsége katolikus. Erre jön az oszmán megszállás, és

ekkor létrejön egy délszláv nyelven beszélő, de iszlám vallású népesség.

Az iszlamizáció folyamata XVI. században, a mohácsi csatát követően nagy lendületet kap. És mivel Boszniát a XIX. század eleji nemzeti felkelések idején nem sikerül elragadni az Oszmán Birodalomtól, hanem az Osztrák-Magyar Monarchia szállja meg 1878-ban, ezért ez az iszlám hitű népesség megmaradt. A többi balkáni országból ugyanis elűzik a muzulmánokat, vagyis etnikai tisztogatást hajtanak végre. A XIX. századi nagy nemzeti integrációs törekvésekben, mind a horvátok, mind a szerbek megpróbálják a muzulmán bosnyákokat integrálni, de ezek a törekvések kioltják egymást. És amikor megalakul Jugoszlávia, akkor folytatódik ez az integrációs küzdelem, ami a titói Jugoszláviában úgy ért véget, hogy a boszniai muzulmánokat önálló, a horvátokkal, szerbekkel egyenrangú nemzetnek ismerték el. Tulajdonképpen a bosnyák név az csak 1990 után válik hivatalossá. S hogy mit jelent? Ez török eredetű szó, egyszerűen Bosznia lakóját jelenti. De van Magyarországon is egy horvát népcsoport, ami magát bosnyáknak mondja.

Az EU hogyan kezeli a délszláv kérdést?

Én úgy látom, hogy az EU az utóbbi évtizedben nem fordít elegendő figyelmet a Balkánra. Ezt hibának tartom. Egyrészt mert ha a hátsó udvarban rendetlenség van, akkor az befolyásolhatja azt, ami a többi területen történik, egyébként meg egyszerűen kiaknázatlanul hagyja ezt a térséget. Horvátország EU-s csatlakozását is nagyon elhúzták. Még Romániával és Bulgáriával együtt sem vették föl Horvátországot, csak 2013-ban, pedig már akkora horvát fejlettségi mutatók jobbak voltak az említett két országénál. Azóta meg a balkáni bővítési folyamat befagyott. Pedig nem jó hatalmi vákuumot hagyni: az ukrán háború előtt az oroszok eléggé sokat próbálkoztak a szerbek kapcsán Még partnerségi egyezményt is kötöttek Szerbiával, ami viszont befolyásolja Szerbia és a nyugat viszonyát. Pláne most. A szerbek nem csatlakoztak az EU-s szankciókhoz sem. Ezt is rossz néven vették Brüsszelben. A kínaiak pedig gazdaságilag próbálnak befektetni.

Az EU-nak sokkal többet kellene törődnie ezzel a térséggel.

A horvátok összességében hogy állnak hozzánk képest jólétben, életminőségben?

A saját tapasztalataim alapján a kilencvenes években a háború miatt is, meg hát eleve a szocialista gazdaság csődje miatt nagyon nagy visszaesés volt. Ebből 2000 óta lassan kezdenek kilábalni. A világválságok persze őket is megviselték. De mind az életszínvonalban, mind pedig az infrastruktúrában, gazdasági fejlettségmutatóban jelentős előre mozdulás van. Megkockáztatnám, hogy egy picit jobban élnek a horvátok, mint mi. A tudományos kutatók bére például kétszer akkora, mint nálunk. Eddig Horvátország drágább volt Magyarországnál, de most már sajnos kezdünk felzárkózni.

Mennyire tájékozódnak a horvátok a németek felé?

A német orientáció nagyon fontos nekik. Annak idején a horvát függetlenséget Németország támogatta leginkább. Bár az nem igaz, hogy a németek robbantották volna szét Jugoszláviát, az magától, belülről, belső okok miatt roppant szét, de ugye a német és osztrák turisták mindig is nagyon fontos szerepet játszottak horvát idegenforgalomban; bár az utóbbi időben már nem csak ők jönnek. Az EU-belépés is jót tett a horvát gazdaságnak. Az idegenforgalom túl nagy súlyt képvisel, a gazdaság 20 százalékát teszi ki, ami miatt járványok idején sérülékeny a horvát gazdaság. De egészében véve jól állnak a horvátok, nem csoda, hogy

a biztos pártválasztók körében a HDZ, a jobboldali kormánypárt 50 százalék fölött áll,

pedig sokan elégedetlenek a kormánnyal, de úgy látszik az ellenzékkel is.

Brüsszellel hogy állnak a horvátok?

A kormányfő legtöbbször brüsszeli álláspontot képvisel, de a horvátok nagyobb része inkább konzervatív, és ugyan határkerítésük nincs, nagyon-nagyon nehéz átjutnia egy illegális migránsnak a horvát határon. Szóval egyszerre próbálnak megfelelni a brüsszeli elvárásoknak is, és ugyanakkor keményen őrzik a határt. Horvátországban is a legutóbbi népszámlálás szerint például a vallásosok aránya csökkent. Tehát ott is azt lehet mondani, hogy a modern liberális eszmék azért terjednek, de

a többség még mindig inkább a konzervatív nemzeti és erkölcsi elveket követi.

Mit javasol olvasásra a horvát irodalomból, mire figyeljünk a horvát kultúrában?

Számos kiemelkedő horvát irodalmi mű jelent meg az utóbbi évtizedekben magyar fordításban, talán témáinak erős magyar kötődése miatt a néhány évvel ezelőtt elhunyt kiváló horvát író, Nedjeljko Fabrio adriai tárgyú történelmi regénytrilógiáját tudnám ajánlani az olvasók figyelmébe. A regények (Triemeron, Bereniké fürtje, Város az Adrián) Csordás Gábor remek fordításában jelentek meg magyarul. Különösen a Város az Adrián lehet érdekes a magyar olvasó számára, hiszen ez tulajdonképpen Fiume regénye, és a könyv igen lényeges része egy horvát fiú és egy magyar lány szerelméről szól.

Itt vagyunk az MTA Humán Tudományok Házában, a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpontjában. Hogy telik itt egy bölcsészkutató munkanapja?

Nem kell minden nap bent lennünk, két intézeti nap van, s gyakran megyünk külföldre is kutatni, vagy nemzetközi konferenciákon, egyetemeken előadni. Amikor bent vagyunk itt, a Délkelet Európát kutató csoportunknál, megbeszéléseket tartunk, megvitatjuk egymás kutatási projektjeit, ötleteit, és persze a balkáni politikát: Magyarország Balkán-politikáját, a magyar-balkáni kapcsolatokat, és az egyes balkáni országok egymás közti viszonya is szóba kerül.

