Forbes: Rejtély, hogy Ukrajna mit csinál a neki adott amerikai harckocsikkal

Nem világos, hogy Ukrajna mihez kezdett az amerikai gyártmányú Abrams M1-es harckocsikkal, amelyeket Washington biztosított Kijevnek – írta a Forbes.

Az Egyesült Államok még 2022 januárjában 31 M1-es harckocsit ígért Ukrajnának, amikor az ország felkészült a nyári ellentámadásra, amely végül június elején kezdődött el. Kijev azonban csak októberben kapta meg az amerikai páncélosokat, amikor világossá vált, hogy előrenyomulási kísérletei nem hozták meg a kívánt eredményt.

A nyár folyamán az ukránok főként német gyártmányú Leopard 2 harckocsikra és az Egyesült Államok által szállított Bradley harcjárművekre támaszkodtak, amelyek közül többet megsemmisített vagy zsákmányul ejtett az orosz hadsereg. A – világ jelenleg legnehezebb – brit Challenger 2 harckocsikat korlátozott mértékben használták, és London hivatalosan is megerősítette egy ilyen jármű elvesztését.

Két hónap telt el azóta, hogy az M-1-es harckocsik megérkeztek Ukrajnába. És két hónapja semmilyen jelét nem láttuk ezeknek a harckocsiknak”

– írta szerdai cikkében a Forbes. „Az, hogy melyik ukrán egység fogja alkalmazni az Egyesült Államok által szállított páncélosokat, szintén rejtély” – írták.

Azt viszont még a Forbes is elismerte, hogy – már amennyibben erre valaha is sor kerül – a bevetésük esetén elkerülhetetlen, hogy az Abramsek is veszteséget szenvedjenek el. Az amerikai páncélosok talán a világ legjobban védett tankjai közé tartoznak, de ezek sem sebezhetetlenek a támadásokkal szemben – írta a lap.