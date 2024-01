Az ukránok bemondták az all int: ennyi pénzt akarnak 2024-ben

Ukrajnának 2024-ben 37 milliárd dollárra van szüksége – jelentette be Volodimir Zelenszkij fő bizalmasa, Denisz Smihal miniszterelnök a Corriere della Sera nyomtatott verziójának tudósítása alapján. A cikk szerint Kijevnek két fő feladata van: a légvédelem további erősítése, és mindenekelőtt a szövetségesek pénzügyi támogatásának kiharcolása, máskülönben az ország fizetésképtelenné válhat.

A legfrissebb adatok alapján tavaly augusztus és október között az Ukrajnának szánt segélyek közel 90 százalékkal csökkentek 2022 azonos időszakához képest.

Az olaszok „természetesen" arra is felhívták a figyelmet, hogy Orbán Viktor nem támogatta Ukrajna 50 milliárd eurós segélycsomagját az Európai Bizottság által tervezett formában, de azt is megjegyzik, hogy eközben több európai országban és az Egyesült Államokban is egyre megosztottabbak a politikusok és a lakosság a finanszírozás jövőjével kapcsolatban.