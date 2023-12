Visszahozná a sorkatonaságot a német védelmi miniszter

A német hadsereg akut létszámhiányára való tekintettel a kötelező katonai szolgálat visszaállítását mérlegeli a német védelmi miniszter – számolt be az Euronews.

Boris Pistorius a Welt am Sonntagnak a svéd modell bevezetéséről beszélt. Mint fogalmazott: „Ott minden fiatal férfit és nőt besoroznak, de csak egy kiválasztott részük teljesíti végül az alapszintű katonai szolgálatot. Hogy valami ilyesmi nálunk is elképzelhető lenne-e, az is része ezeknek a megfontolásoknak.”

A miniszter hozzátette: először politikai támogatásra lenne szükség.

Németországban 2011-ben függesztették fel a sorkatonaságot.

Pistorius ezt már korábban is hibának minősítette. Olaf Scholz kancellár idén februárba elutasította a kötelező katonai szolgálat visszatéréséről szóló vitát és a liberálisok is ellenérzésüket fejezték ki az ötlettel kapcsolatban.

Nyitókép: PHILIPP SCHULZE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP