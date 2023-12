Újabb kényszerű nyugati beismerés: nem működött az árplafon, hatalmasak az orosz olajbevételek

Kudarcot vallott az a nyugati erőfeszítés, hogy jelentősen csökkentsék az orosz olajbevételeket – írja a Politico.

A G7-országok és az EU tavaly decemberben 60 dolláros hordónkénti plafont szabtak ki az orosz nyersolajra, hogy így megpróbálják stabilan tartani a globális olajellátást, miközben megpróbálják korlátozni az orosz bevételeket.

Moszkva azonban megtalálta a kiskapukat, és hiába volt némi hatása az ársapkának, Oroszország továbbra is milliárdokat keres az olajon – áll a Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) elemzésében.

„Korlátozott volt az árplafon hatása a nem megfelelő ellenőrzés és végrehajtás miatt”

– mondta a lapnak Isaac Levi a CREA kutatója, aki szerint azért nem sikerült az intézkedés, mert túl sok kiskapu maradt.