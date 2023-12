„Egy újabb ukrán politikai lépés, amelyet nagyon nem érzem átgondoltnak se nem okosnak, hasonlóan ahhoz, amikor szeptemberben beleálltak a lengyelekbe az ukrán gabona miatt. Történt ugyanis, hogy Petro Porosenko korábbi ukrán elnök Európába próbált kiutazni tegnap, de a határon feltartóztatták és visszafordították.

Porosenko tervezett útja szerint december 1 és 8 között előbb Lengyelországba utazott volna, ahol találkozott volna a frissen megválasztott parlamenti erőkkel, majd az útja során az Egyesült Államokba is el akart látogatni. A volt ukrán elnököt az ukrán nemzetbiztonság (SZBU) aggályaira hivatkozva nem engedték ki. Az SZBU szerint Porosenko útját Moszkva a saját céljaira akarta felhasználni (?), hogy megossza Európát az ukrán támogatás ügyében. Az SZBU szerint Porosenko Orbán Viktorral is találkozott volna a lengyel és az amerikai partnerei mellett.

Porosenko maradt jelenleg lényegében az egyetlen értelmezhető politikai ellenzék Vitalij Klicsko kijevi polgármester mellett Ukrajnában, miután az oroszbarát (vagy abba hajló) politikai erőket betiltották. Más ellenzéki politikusokkal szemben Porosenko az elmúlt 2 évben nem járatta le magát, és nem menekült el az országból (helló az ideje egy részét Dubaiban töltő Tyimosenkónak). Sőt, azóta is az ukrán hadsereg ellátásán és támogatásán dolgozott.

Porosenkó számára nem először gördítenek akadályokat a kiutazáshoz, de korábban a férfiak kiutazását tiltó rendeletekre hivatkoztak, miután Porosenko tavaly tavasszal ment volna tárgyalni külföldi partnerekkel. A volt elnök végül a nyilvánosság elé vitte az ügyet, és nyílt levelet írt Zelenszkijnek, és végül kiengedték.

Ezúttal az útja is le volt egyeztetve. Az engedélye is megvolt hozzá. Mégis, tegnap a határon fordították vissza. Rendes indoklás nincs, a részletes okokat titkosították. A hazai sajtó is szépen átvette a magyar szálat meglebegtető narratívát, miszerint a volt ukrán elnök a magyar miniszterelnökkel találkozott volna. Ennek sem a hátteréről, sem a céljáról nem esik szó. Az ukrán állami sajtóban (és rajta keresztül a hazai sajtó egy részében is) valamiféle oroszbarát összeesküvés rajzolódik ki, miközben valahogy elfelejtik hozzátenni a valóságot:

1. Petro Porosenko az ukrán jobboldali konzervatív erőket képviseli, Zelenszkij inkább centrista.

2. Porosenko áll a legtávolabb Putyintól az ukrán politikai spektrumon. A 2019-es választásti kampánya például megbékíthetetlen ellentétről szólt a putyini Oroszországgal

3. Porosenko pártja neve is beszédes – »Európai Szolidaritás«. Ez egy atlantista, nyugatbarát, jobboldali értékeket képviselő párt.

4. Abban, hogy Ukrajnának 2022-re ilyen ütőképes hadserege lett, éppen Porosenkónak vannak vitathatatlan érdemei.

5. Porosenko fő programszlogenje a »Hadsereg. Nyelv. Vallás.«

6. Az összeütközés Magyarországgal pont ezek következtében, az ukrán nemzetépítés miatt történt, miután Porosenko alatt elfogadták a kárpátaljai magyarságot hátrányosan érintő nyelvtörvényt, majd az oktatási törvényt.

7. Petro Porosenko és Orbán Viktor éveken keresztül jó viszonyt ápoltak, számos alkalommal találkoztak is, de az említett ukrán törvények miatt ez a viszony félresíklott.

Szóval Porosenkót oroszbarátsággal és Ukrajna elleni összeesküvéssel vádolni kissé olyan, mintha légszennyezéssel vádolnánk a fákat. Ha igaz, hogy találkozott volna a magyar miniszterelnökkel, akkor ez lehetett volna egy közeledés lépése. Ha nem igaz, akkor pedig egyértelműen politikai provokációról van szó, amelyhez felhasználják Magyarországot belpolitikai célokra.

Azért gondolom, hogy ez egy rendkívül káros, elhibázott lépés, mert csupán 12 nappal vagyunk az EU csúcs előtt, ahol Ukrajnának bizonyítania kell, hogy jogállam, és megvalósította az Európai Bizottság által javasolt első ajánlókat, és jöhet az EU csatlakozási folyamat következő lépése. És mindezt persze nem csak papíron, hanem a gyakorlatban is teljesítik. A politikai ellenzék egyik legfontosabb képviselője elleni intézkedések azonban pont az ellenkezőjéről tanúskodnak.

Porosenko ráadásul nem egy minszki, asztanai, netán moszkvai körutat tervezett, hanem Ukrajna legfontosabb szövetségeseihez ment volna: a lengyelekhez és az amerikaiakhoz. A boszorkányüldözés még soha sehol nem vezetett eredményre.”

***