Nyugati gesztuspolitika az új lengyel vezetéstől: migránsokat hívtak meg a Szejmbe

Egy hete Agnieszka Dziemianowicz-Bąk családügyi miniszter borzolta a kedélyeket, amikor blaszfémikus pólóval fejezte ki: gyökeresen új irány jön Lengyelországban. A minisztert a nyugat-európai gesztusok másolásában követte a házelnök is: Szymon Holownia (aki két éve még Márki-Zay Péterrel tárgyalt - a szerk.) a Refugees Welcome Poland, a Knowledge to Power és a Welcome Home programok menekültügyi tapasztalatokkal rendelkező embereit hívta meg a Szejmbe, egy karácsonyi találkozóra.