Ki lesz az év embere? – megvannak a 2023-as jelöltek!

A Time magazin hétfőn kilenc jelölt nevét hozta nyilvánosságra, akik esélyesek az „év embere” díjra. A magazin szerkesztői 1927 óta választják meg azt a személyt vagy csoportot, aki, illetve amely szerintük az adott évben a legnagyobb hatással volt a világra. A díj nyertesét idén december 6-án fogják bejelenteni.

Tavaly a magazin Volodmir Zelenszkij ukrán elnököt nevezte meg az „év emberének”, éppen ezért elég pikáns, hogy a jelöltek között idén viszont pont Vlagyimir Putyin orosz elnök van ott. Putyin egyébként 2007-ben már volt az „év embere” a Time címlapján.

Putyin mellett az esélyesek között van Hszi Csin-ping kínai elnök is.

Államfők közül még III. Károly király esélyes arra, hogy az „év embere” legyen, Károly édesanyja, II. Erzsébet 1952-ben került a magazin címlapjára.

A végső esélyesek közé választották Jerome Powellt, az amerikai központi bank (Federal Reserve, FED) elnökét is, az infláció elleni harcban betöltött szerepe miatt. A díjat akár még azok a floridai, georgiai, New York-i és washingtoni ügyészek is megkaphatják, akik Donald Trump volt amerikai elnök elleni eljárásokban vesznek részt.

De az is megeshet, hogy végül Taylor Swift, Barbie, vagy éppen a hollywoodi sztrájkoló színészek és forgatókönyvírok nyerik el a díjat.