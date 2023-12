Nem fogok a minősítés valóságtartalmával foglalkozni, inkább egy kis kitekintésre vállalkozom. Több mint két évtizede a Transparency International (TI) közzéteszi éves korrupcióérzékelési indexét (Corruption Perceptions Index, CPI), mely az országokban tapasztalható korrupció szintjét mutatja meg szakértők becslése és közvélemény-kutatások alapján. A TI 2022-ben közzétett jelentése Magyarországot az Európai Unió legkorruptabb tagállamaként jelölte meg, ami a Romániát és Bulgáriát is magába foglaló 27-es mezőnyben elég szégyenteljes teljesítmény. A magyar miniszterelnök erről a gyalázatos helyezésről sohasem beszél, és a mostani – Le Point nevet viselő francia hetilapnak adott – interjújában is »elfelejtett« említést tenni arról, hogy hazánk a korrupció tekintetében bizony EU-s sereghajtó. A világ országainak összesített listáján hazánk a 77. helyre csúszott le, holtversenyben Trinidad és Tobagoval, Burkina Fasoval és a Salamon szigetekkel. Szlovákia a 49. ebben a rangsorban. (Ezen a 2022. évi listán 101 ország szerepel, Ukrajna és Oroszország nem fért be az első százegybe.) És hogy melyek a legkevésbé »fertőzött« országok? Nincs meglepetés: Dánia, Új-Zéland, Finnország, Norvégia, Svédország – fejlett, demokratikus államok.

Van azonban egy 180 országot tartalmazó, korábbi TI-rangsor is, ez a 2019-es állapotot tükrözi. Azon Magyarország még a 70. helyen volt, és mint fent említettem, ma már sajnos rosszabbul állunk. Ami viszont ennél sokkal érdekesebb, hogy a bővített (180-as) rangsorban megtaláljuk Ukrajnát és Oroszországot is, nem túl előkelő helyen. A tabella még az orosz-ukrán háború előtt időszakról készült. Figyelem: Ukrajna a 126., Oroszország a 137. Tehát a TI mérése szerint 2019-ben Ukrajna kevésbé volt korruptnak minősíthető ország, mint az őt aljasul megtámadó agresszor. Az teljes joggal vélelmezhető, hogy a több mint másfél éve tartó háború csak ronthatta mindkét hadviselő fél korrupciós indexét/megítélését/helyezését, de ebből egyáltalán nem következik, hogy helyet cseréltek és Oroszország kevésbé lenne korrupt, mint Ukrajna.”

Nyitókép: YVES HERMAN / POOL / AFP