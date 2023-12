Elképesztő körülmények között gyógyítanak a gázai al-Shifa kórházban – állítja a WHO

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) szerint tízezrek használják az észak-gázai al-Shifa kórház épületét és területét menedékként, és súlyos hiány van ivóvízből és élelmiszerből. A kórház sürgősségi osztálya „vérfürdő”, és az intézmény „újraélesztésre szorul” – figyelmeztetett a WHO a hvg szerint, amely a The Guardianra hivatkozva azt írja, a műtők nem működnek üzemanyag, oxigén és az egyéb ellátmányok hiánya miatt.

A sürgősségi osztályon több száz sérült beteg zsúfolódik össze, és percenként érkeznek új betegek, a sérülteket a padlón varrják össze,

és a kórházban korlátozottan vagy egyáltalán nem áll rendelkezésre fájdalomcsillapítás. Az al-Shifa kórházat kulcsfontosságú célpontnak tekintik, mivel ez uralja Gáza város olyan szektorát, ahol számos kormányzati épület található. Izrael azt állítja, a Hamász parancsnoki központja bunkerekben van az épület alatt, amit a Hamász és a kórház személyzete is cáfol.

Nyitókép: Izraeli légitámadás áldozatai mellett imádkoznak hozzátartozók a gázai as-Sifa kórházban 2023. október 11-én. TI/EPA/Haiszam Imad