Barbie-lázban ég a Politico: Orbán Mojo Dojo Casa Háza, és a Barbie elnök

Meg is fejtették gyorsan:

„A Barbie című hollywoodi kasszasikerben a lovak szimbolizálják a férfiasság megtestesítését

– legalábbis Ryan Gosling időnként téveszmés karaktere, Ken szerint, aki Kendomban építette fel zavart Mojo Dojo Casa Házát. (Spoilerveszély: az utolsó szó Barbie-é volt).”

Megjegyezték továbbá, hogy „a ló nem állt rendelkezésre, hogy nyilatkozzon”.

December 28. „Ez a Barbie az elnök” – mondja a koszovói Vjosa Osmani – legalábbis szintén a Politico szerint. A lap megjegyezte, „lehet hogy az elnök-Barbie mégis csak az igazi”, ugyanis

a koszovói elnök szerdán egy élénk rózsaszín blézerben a fent idézett „ez a Barbie az elnök” mondattal búcsúzott a sajtótájékoztató végén.

A lap megjegyezte, Osmani megválasztása előtt is a nemek közötti egyenlőség szószólója volt „a kis balkáni országban”. Megemlítik azt is, hogy a filmben volt egy rövid felbukkanása Koszovó tiszteletbeli nagykövetének, Dua Lipának is.

