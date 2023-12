A szelfizés okozta a vesztét egy turistának az Egyesült Államokban

Egy szingapúri turista pénteken halálba zuhant, miközben férjével fotózkodott egy New York állambeli parkban egy szikla szélén – számolt be az esetről a New York Post. A 39 éves nő több mint 21 métert zuhant, miután lecsúszott a szikláról, miközben férjével túrázott a Hudson-völgy térségében – közölte az állami rendőrség.

A hatóságok szerint a tragédia akkor történt, amikor a házaspár megállt fotózni a a túraútvonalon található egyik szikla szélénél, amikor a nő elvesztette az egyensúlyát és átesett a szikla szélén.

A New York Állami Rendőrség légi egységének munkatársai emelték ki az áldozatot a zuhanás helyéről, és az Ulster megyei Ellenville Regionális Kórházba szállították, ahol sajnos már csak a halál beálltát. tudták megállapítani az orvosok.

Az balesettel kapcsolatban vizsgálatot folytatnak a hatóságok.