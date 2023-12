A hajléktalanokra vadászó bécsi gyilkos fiú egy magyar férfit is megölt

Feladta magát a rendőrségen az a 17 éves férfi, aki két hajléktalant, köztük egy 56 éves magyar férfit is meggyilkolt Bécsben nyáron, egy nőt pedig súlyosan megsebesített – számolt be az Rtl Híradó. Brutális kegyetlenséggel végzett áldozataival, álmukban támadt rájuk. Ügyelt arra, hogy egyedül legyenek és ne tudjanak védekezni. Az egész várost rettegésben tartó gyilkost hónapokig hiába keresték, tízezer euró vérdíjat is kitűztek a fejére.

Dühös volt a világra, keresett valamit, amivel le tudta vezetni a felgyülemlett feszültséget, ezért gyilkolt bedrogozott állapotban,

de megbánta, hogy ölt – vallotta a rendőröknek a fiú. A rendőrök szerint a fiú lelki gondokkal küzdött, ezért lett drogfüggő.

A magyar áldozata a Handelskai közelében a Duna-parton aludt egy padon, mikor a gyilkosa hatszor megszúrta július 12-én. A gyilkos tíz nappal később újra ölni próbált, akkor egy 51 éves hajléktalant nőt támadott meg a Venediger-Au-Parkban.

A nő súlyos sérülésekkel került kórházba.

Augusztus 9-én pedig Bécs belvárosától nem messze egy 55 éves utcán élő férfit késelt halálra.

Ha a hatóságok úgy ítélik meg, hogy beszámítható volt a gyilkosságok idején – amikor még csak 16 éves volt – legfeljebb 15 év börtönbüntetésre ítélhetik.

Nyitókép: Pixabay