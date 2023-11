Zelenszkij ukrán kihívója területeket adna föl és véget vetne a háborúnak

A New Voice of Ukraine arról ír, hogy a Zelenszkijt korábban is bíráló Olekszij Aresztovics, az elnöki hivatal januárban menesztett tanácsadója most bejelentette: indul az elnöki székért, és bemutatta 14 pontos választási programját, amihez hozzáfűzte, hogy ez csak a kezdet. Aresztovics többek között az ideiglenesen megszállt területekről is rendkívül komoly bejelentést tett. Mint kiderült,

hajlandó volna lemondani az oroszok által elfoglalt területek visszafoglalásáról, ha Ukrajnát fölveszik a NATO-ba.

„Követeljük a NATO-csatlakozást azzal a kötelezettséggel, hogy a csatlakozás idején elfoglalt területeket nem foglaljuk vissza, hanem

csak politikai eszközökkel törekszünk a visszaszerzésükre”

– írja Aresztovics. Egyéb fontos pontok között szerepelnek még tételek az adórendszer reformjáról, a gazdaságfejlesztésről, a nyugdíjreformról, vagy az igazságügyi reformról.

Az egykori tanácsadó hozzátette: választási programját szakértőkkel véglegesítik, és megvitatásra közzéteszik.