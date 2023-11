Vérontás a gázai menekülttáborban – az Izrael-Hamász konfliktus további civil áldozatokat követel

A Hamász egyik parancsnokságát célzó izraeli csapás katasztrofális károkat okozott az észak-gázai Dzsabalíja menekülttáborban. A támadás sok civillel is végzett a szemtanúk és orvosok beszámolója alapján – írta meg a CNN.

A lap szerint nehéz tisztán látni a kialakult helyzetben. Az izraeli hadsereg ugyanis azt is közölte, hogy „számos Hamász terroristát” is eltaláltak a csapás során, és hogy a hadsereg a Központi Jabalya zászlóalj és a polgári épületek felett is átvette az irányítást.

Izrael a csapás előtt figyelmeztetett, s a terület kiürítését kérte.

A Hamász egyik vezetője is jelen volt a menekülttáborban. Hazem Qassem, a militáns csoport szóvivője azzal vádolta Izraelt, hogy ezzel csak megpróbálja igazolni a „a civilek, a gyermekek és a nők elleni elkövetett szörnyű bűncselekményt”.

A szemtanúk beszámolója szerint

gyerekek cipeltek más sérült gyerekeket,

miután a Hamász tábor környezetében élő palesztin civilek is megsérültek. Az áldozatok és a sérültek pontos számáról egyelőre nincs pontos információ.

Az Izraeli Védelmi Erők nyilatkozata szerint a légicsapás Ibrahim Biarit vette célba, sikerrel. Bihari a Hamász egyik parancsnoka volt, s őt tartották felelősnek az október 7-i Izrael elleni támadásért, amely több mint 1400 ember halálát követelte, s amely során több száz embert túszként rabolt el a terroristacsoport.

Nyitókép: Mahmud HAMS / AFP