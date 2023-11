Újra feltűnt a lelátón Csercseszov, páholyból nézte a hétvégi rangadót

Az orosz labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában vasárnap játszották a Lokomotiv Moszkva–Szpartak Moszkva rangadót, amely 1–1-re végződött. Az orosz médiában teret kapott, a Magyar Nemzet meg is írta, hogy a mérkőzésen feltűnt Sztanyiszlav Csercseszov, előbb a Lokomotiv, majd szünet után a Szpartak sáljával is a nyakában. A szakember mindkét csapatnál játszott, utóbbinál edzősködött is.

A Ferencváros orosz vezetőedzőjét még nyáron, a feröeri KÍ Klaksvík elleni Bajnokok Ligája-meccs után menesztette Kubatov Gábor.

Mindkét csapat sálja Sztanyiszlav Csercseszov nyakában lógott a moszkvai derbin. Fotó: Matchtv.ru

Csercseszov az orosz válogatott szövetségi kapitányaként a szbornajával a 2018-as, oroszországi vb-n a negyeddöntőig jutott, klubedzőként pedig irányította többek között a Szpartak Moszkva, a Dinamo Moszkva és a Legia Warszawa csapatát is. A Fradival 2021–23 között két bajnoki címet és egy kupagyőzelmet könyvelhetett fel.