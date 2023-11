Németország támadás alatt: mindenki ellenség, aki nem hisz Allahban (Videó)

Döbbenetes hatékonysággal terjesztik az iszlamista propangandát a szélsőséges szervezetek, csoportok és imámok, miközben a német politika és a hatóságok csak kullognak az események után – ez a kép rajzolódik ki a Spiegel TV friss riportműsorából.

A szerdán bemutatott tényfeltáró videó a muszlim radikálisok által használt egyik Korán-idézettel indul: „Harcoljatok azok ellen, akik nem hisznek Allahban és az utolsó ítéletben!” A vészjósló kezdet nem indokolatlan, hiszen a riportból kiderül, hogy nem csupán a médiában gyakran emlegetett terrorszervezetek esetleges erőszakos akciói jelentenek veszélyt az európai társadalmakra. A Hamász, vagy az Iszlám Állam (ISIS) követői és szimpatizánsai jól szervezett hálózatokat építettek ki az elmúlt években a nyugat-európai országokban.

Nyomasztó kép tárul elénk a Spiegel TV friss riportjából arról, hogy milyen szervezetten és hatékonyan működnek Németországban a szélsőséges iszlamisták.

Nyíltan támogatják a terrort

Németországban az október 7-i véres izraeli terrortámadás következményekét kezdtek ébredezni a hatóságok, miután palesztinok és más muszlim bevándorlók tömegei vonultak utcára a Hamászt éltetve és a szélsőséges szervezetek egyes vezetői nyíltan kimondták, hogy mit képviselnek. A Spiegel által bemutatott egyik ilyen hangadó, Zaid Abdulnasser nem sokkal a gázai terrortámadás után Duisburgban egy demonstráción azt kiabálta megafonon a tömegnek: „A Samidoun tagja vagyok. Elfelejtik, hogy mi az Al-Kasszám követői vagyunk.”

Az Al-Kasszám Brigádok, a Hamász fegyveres szárnyát alkotják, a Samidoun pedig a Palesztin Szolidaritási Hálózat németországi ága, amely szorosan együttműködik a német kormány meghatározása szerint is szélsőbaloldali terrorszervezettel, a PFLP-vel (Népi Front Palesztina Felszabadításáért). Abdulnasser egyébként szíriai menekültként tartózkodik Németországban és októberben a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal eljárást indított a menedékjogának visszautasításáért.

Éveket késtek a szélsőségesek betiltásával

A Samidoun azzal vonta magára igazán a figyelmet, hogy alig néhány órával a Hamász Izrael elleni támadása után három aktivistája Berlin Neukölln kerületében a Sonnenallee-n baklavát, arab péksüteményt osztogatva ünnepelte a civilek véres legyilkolását. Olaf Scholz kancellár ezután jelentette be, hogy a Hamász mellett annak követőit, köztük a Samidoun nevű szervezetet is betiltják. A konkrét jogi tiltásról november 2-án intézkedett a belügyminiszter.

Itt érdemes megjegyezni, hogy a Samidount Izrael már 2021-ben terrorszervezetnek minősítette. A már említett PFLP pedig 1997 óta szerepel az amerikai külügyminisztérium, 2002 óta pedig az Európai Unió terrorlistáján is. A német Welt magazin októberben szintén foglalkozott az iszlamista szélsőségesekkel, és emlékeztettek arra, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal türingiai vezetője 2021-ben a szigorúan marxista-leninista erő tevékenységének betiltását szorgalmazta – hiába.

Kétséges a razziák hatékonysága

A Spiegel riportjában is elhangzik a német poitikai vezetés késlekedésének kritikája, amikor beszámolnak a múlt hét csütörtökön végrehajtott országos rendőrségi akcióról. A hatóságok öt tartományban, 21 ingatlanban tartottak razziát, csak Berlinben 13 épületet fésültek át a Hamász és a Samidoun támogatói, köztük Zaid Abdulnasser elleni eljárás keretében.

A műsor készítői azonban feltették kérdést, hogy nem késlekedtek-e túl sokat a hatósági akcióval, hiszen a szélsőséges szervezet betiltása óta eltelt három hét, ami elegendő idő lehetett a bizonyítékok eltüntetésére.

A szociáldemokrata belügyminiszter asszonynak, Nancy Faesernek is feltették a kérdést, hogy miért nem a betiltó rendelkezés előtt hajtották végre a házkutatásokat. A politikus válaszában úgy magyarázkodott, hogy a Hamász már 2003 óta tiltott szervezett, mivel terrorlistán szerepelnek, de ebben az esetben különleges intézkedés történt, ez nem egy „klasszikus” szervezetbetiltási lépés volt.

Fordulópont a Hamász terrorakciója

A riportműsor egyik fontos megállapítása, hogy a Hamász terrortámadása fordulópont Németországban is, mivel olyan csoportok kerültek előtérbe, akiket korábban csak a szakemberek ismertek. Olyan szervezeteket említenek, mint a Generation Islam, vagy a Muslim Interaktiv,a melyekről eddig senki nem hallott.

Ezek a csoportok a közösségi médiában valóságos propagandaháborút folytatnak a Nyugat, a hitetlenek és mindenki ellen, aki nem hisz Allahban és a végítéletben – hangzik el a Spiegel riportjában. Szó esik a szalafistákról is, akik a muszlimok legősibb elveihez tartják magukat, tehát egy ultrakonzervatív iszlám ideológiát követnek.

A német Alkotmányvédelmi Hivatal honlapján úgy jellemzik a szalafizmust, mint azt a mozgalmat, amely Németországban nőtt a leggyorsabban az elmúlt években. A szalafisták különösen veszélyeztetik Németország biztonságát, mivel az eddig azonosított terrorhálózati struktúrák és személyek szinte mindegyike szalafizmus hatása alatt állt, vagy szalafista közegben fejlődött ki – írják.

Erődemonstrációt tartottak az iszlamisták

A Spiegel műsorában megszólaltatott Ahmad Mansour, a Globális Iszlám Kutatóközpont szakértője arról beszélt, hogy a szalafizmus és az iszlamizmus gyors terjedésének oka, hogy „szuper-professzionális” szolgáltatást nyújt a modern tömegkommunikációs eszközökkel, a közösségi médiában, a fiatalok nyelvén beszélnek, egyébként németül is. A platformjaik könnyen elérhetőek, egyértelmű üzeneteik vannak, az exkluzivitás igényének is eleget tesznek, és egyfajta elithez tartozás élményét is kínálják. Hozzáfűzte, hogy aszalafisták ugyanezt véghez vitték az utóbbi években az offline nyilvánosságban is.

Ezt bizonyítják az október 7-ét követő tömegtüntetések a német nagyvárosokban, például a berlini Alexanderplatzon, ahol két vasárnap esti Flashmobon is sok százan gyűltek össze Palesztina mellett és Izrael felszámolásáért.

A szakértő szerint egyértelmű erődemonstrációról van szó, láthatóan erős az iszlám identitás és egyre nyilvánvalóbb az igény a politikai iszlám megjelenésére társadalomban.

A tüntetések egyik szónoka annak az Iszlám Generáció nevű csoportnak a tagja, amelynek célja a szövetségi köztársaság és minden hasonló demokratikus jogállam eltörlése, a Kalifátus és a saria törvények bevezetése.

Volt ISIS-harcos készült merényletre

Felidézik a műsorban azt is, hogy októberben Duisburgban a különleges rendőri erők látványos akcióban letartóztattak a lakásában egy szélsőséges iszlamistát, aki a hatóságok szerint terrortámadásra készült egy Izrael melletti tüntetésen. A 29 éves Tarik Sherif korábban a szalafista prédikátorok hatására radikalizálódott, majd 2013 végén Szíriába utazott és csatlakozott az Iszlám Államhoz.

A terrorszervezetben Oszama Al Almani”, azaz Oszama, a német néven harcolt, az egyik videón egy lefejezett áldozat mellett pózolt. Miután 2016-ban visszatért Németországba, az állambiztonsági szervek letartóztatták a frankfurti repülőtéren. A düsseldorfi bíróság 2017-ben öt év börtönbüntetésre ítélte az Iszlám Állam terrorszervezetben való részvétel miatt.

Ez az eset is igazolja, hogy gyakorlatilag minden iszlamista potenciális veszélyforrás a német és minden európai társadalomra, hiszen a szélsőséges propaganda egyre sikeresebben hódít.

Mutatjuk a Spiegel említett riportját:

Nyitókép: AFP/Paul Zinken