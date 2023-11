„A 84 millió lakosú Németország továbbra is a tömeges illegális migráció fő európai célországa, és a jóléti ellátás miatt ez várhatóan így is fog maradni. A német elitek nem is érdekeltek abban, hogy a kontinens közepén fekvő ország vonzereje csökkenjen, mert az újkori népvándorlás így továbbra is »európai« probléma marad, amire »európai« megoldás kell. Még akkor is, ha Németország migránsok által is kedvelt része megtelt.