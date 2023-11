Meg akarnak szabadulni Bidentől az amerikaiak, nem is akármiért

Bajba került Biden: arcpirító kutatást tett közzé a Financial Times a regnáló elnök gazdasági eredményeit illetően

A Financial Times közvélemény-kutatása szerint az amerikaiak 70 százaléka negatívan ítéli meg az elnök gazdaságpolitikáját. Ez most nagyon nem hiányzott az egyébként is egyre idegesebb demokratáknak.