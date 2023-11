Izrael szabadon engedett újabb harminckilenc palesztin foglyot

Minden izraeli túszért három palesztint engednek el

A nem köztörvényes, hanem biztonsági vétségekért, például izraeliek megkéseléséért elfogott és elítélt, vagy még az ítélet előtt álló palesztin foglyok hazatértek a Kelet-Jeruzsálemben és Ciszjordániában élő családjaikhoz. Izrael a Hamász október 7-i terrortámadásában elrabolt túszokért cserébe csak olyan biztonsági foglyokat helyez szabadlábra, akiknek

nem tapad vér a kezéhez”, vagyis nem felelősek izraeliek haláláért.

Ez azt jelenti, hogy ha késelésért is fogták el őket, áldozatuk nem vesztette életét. Minden izraeli túszért három palesztint engednek el a börtönökből. A palesztinok szabadon bocsátása után Izrael megkapta azoknak az izraeli nőknek és gyermekeknek a névsorát, akiket a Hamász vasárnap kész elengedni a négy nap alatt 50 túszról született megállapodásnak megfelelően. Az izraeli miniszterelnöki hivatal bejelentette, hogy a névsor kézhez vétele után értesítik a túszok családtagjait, azokat is, akiknek szerettei hazatérhetnek és azokat is, akiknek tovább kell várakozniuk.

(MTI)

Nyitókép: Ahikam SERI / AFP