Ilyet Hollywoodban garantáltan nem készítenek: jön az év legkevésbé polkorrekt vígjátéka (VIDEÓ)

December 1-jén mutatja be a Daily Wire az év legpolgárpukkasztóbb vígjátékát, a „Lady Ballers-t”, amely szembesíti az embereket azzal a liberális őrülettel, amely tönkreteszi a női sportokat.

A történet szerint a kiégett kosárlabda edzőről szól, aki, hogy újra sikeres lehessen,

összehívja az egykori középiskolai bajnok fiú kosárlabda csapatot, hogy uralja velük a női(!) kosárlabda ligát.

A filmben többek között feltűnik Ben Shapiro, a Daily Wire alapítója, valamint Matt Walsh (a What is a Woman című dokumentumfilm készítője) és Jordan Peterson, Ted Cruz Texas állam republikánus szenátora, valamint Riley Gaines úszónő is. Gaines, a Kentucky Egyetem egykori úszója korábban súlyosan bírálta a Nemzeti Kollégiumi Atlétikai Szövetség (NCAA) döntését, amely lehetővé tette, hogy a transznemű úszó, Lia Thomas ellene versenyezzen a női bajnokságban, és azóta is rendszeresen felszólal az ellen, hogy a transznemű férfiak elfoglalják a női sportokat.