„Ha bele akarjuk ásni magunkat abba, mi is a holland, válasszuk az Euró­pai Unió irodalmi díjazott vaskos holland regényét, a – lepődjünk meg nagyon – részben marokkói származású Jamal Ouariachi magyarul is megjelent Étvágyát. A derék hollandusokat szégyenérzés fogja el, ­amiért gazdagok, a fejlődő világ meg szegény, így aztán »az idegen szép« jelszavára esküdve imádják megsegíteni a más égtájakra születetteket, a cselekmény szerint az etiópokat. Azt is megtudjuk a hollandokról, stikában szeretik mentegetni a pedofilokat a népharaggal szemben. Pechünkre épp egy honfitársunk, Alexander Laszlo a díjnyertes regény pedofil főkolomposa. Arról is tájékozódunk még, a szólásszabadság ugyan papíron elsőrendű érték arrefelé, ám aki nem csahol együtt a polkorrekt falkával, az megüti a bokáját.

Így jártunk mi, magyarok is. Bebuktunk a hollandoknál: ha rajtuk, az EU második legnagyobb befizetőin múlna, sohanapján, kiskedden kapnánk meg a nekünk járó uniós pénzt. Legalábbis ez volt a magyarellenes holland fősodor, Mark Rutte, a távozó liberális kormányfő, Frans Timmermans, az Európai Bizottság Orbán-fóbiás volt alelnöke, valamint az ellenünk európai jelentést készítő Judith Sargentini terve. Most azonban az előrejelzésekre rácáfolva áttörés történt: a holland politika ismert fenegyereke, a bevándorlásellenes és szabadságpárti Geert Wilders végzett az első helyen a szerdai parlamenti választásokon.

Wilders jól érti Magyarországot, nemcsak felesége, Krisztina révén, hanem a mostani győzelméhez gratuláló Orbán Viktorhoz és a magyar jobboldalhoz fűződő régi barátsága okán is.”