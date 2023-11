„Az októberi csak a főpróba volt” – először szólalt meg a Hamász rejtélyes főparancsnoka

Bár csütörtökön is folytatódott a túszok elengedése és látszólag tartanak a tárgyalások a Hamász és Izrael között, most a Gázát irányító palesztin szervezet vezetője baljós kijelentést tett. Jahja Sirwan az egyik legmagasabb rangú tagja a Hamásznak, a most megjelent üzenetben annyit mondott, hogy tovább küzdenek Izrael ellen és az

októberi csak a főpróba volt.

Sirwan az egyik legkeresettebb ember, az izraeli hatóságok előtt nem ismert a terrorvezér holléte. A jelentések szerint a következő órákban további nyolc, fogvatartott izraelit engednek el a gázai fogságból, amiért cserébe Izrael bebörtönzött palesztinokat enged szabadon.

Egyelőre kérdéses, egyáltalán Gázában készült-e a megjelent hangfelvétel vagy egy külföldi rejtekhelyen – írja a Euronews. A hóvégi bejelentés volt a katonai parancsnok első nyilvános üzenete a háború megkezdése óta.

