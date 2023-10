Visszatértek a frontra a Wagner katonái

A korábban a Wagner Csoporthoz tartozó zsoldosokat is bevetnek az Avgyijivka közeli harcokban – állapította meg az amerikai Institute for the Study of War (ISW) háborús elemzőintézet jelentése. A dokumentum szerint a az „Arbat” különleges zászlóalj egyik egysége szinte teljesen egykori Wagner zsoldosokból áll. Az zászlóalj jelenleg Avgyijivkánál vesz részt a harcokban.

A város jelenleg mindkét fél háborús erősfeszítéseinek a középpontjában áll, a szakértők szerint a most folyó harcok akár döntőek is lehetnek a háború további menetére nézve. A jelentés azt is megjegyzi, hogy az Arbat is jelentős veszteségeket szenved a rendkívül heves harcok során.

A Roszgvargyija (az orosz belföldi haderő) alá tartozó „Ahmat” csecsen speciális erők parancsnoka, Aptij Alaudinov is megerősítette, hogy az egységbe toboroznak korábbi Wagner katonákat is.

Az ISW megállapítása szerint a korábbi zsoldosokat igyekeznek szétosztani a front különböző szakaszain, hogy megakadályozzák a Wagner „újjáéledését”.