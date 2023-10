„Azért nem fogalmaztam úgy a címben, hogy újra kellene gondolni az Európai Unió működését, mert meggyőződésem és elsődleges tézisem, hogy az Európai Unió jelen állapotában már régen nem Európa megtestesítője, szíve és lelke, hanem valami egészen más. Egy bürokratikus, hierarchikus, antidemokratikussá vált és korrupt intézményrendszer, amelynek immáron semmi köze sincs a valaha volt európai szellemiséghez, ethoszhoz, normákhoz, hagyományokhoz és nem utolsósorban lelki összetartó erejéhez, a kereszténységhez.

Az Európai Unió egy, az európai nemzetektől és főként az európai polgároktól egy nagyon távol álló entitás lett, amelyet a legkevésbé sem európai államférfiak irányítanak immáron, hanem a globalista világrendet erőltető elitcsoportok által irányított végrehajtó apparatcsikok, megvett bürokraták, korrupt funkcionáriusok és hasznos idióták gyülekezete.

Az EU-t vagy gyökeresen átalakítjuk, vagy ez így, ebben a formájában és tartalmában előbb vagy utóbb szét fog hullani. Ezt ma már a vak is látja, illetve csak az nem látja, aki tudatosan nem akarja látni, mert az az érdeke, hogy ne lássa. Az uniót behálózták és körbefonták a globalista érdekcsoportok, NGO-k, álcivil szervezetek, amelyeken belül persze a Soros-féle hálózat igen jelentős szerepet játszik és játszani is fog, de más, külső elitkörök is erőteljes befolyással rendelkeznek a döntések alakulására.

Ezek közül ki kell emelni a transznacionális multicégeket, amelyek gazdasági ereje olyan mértékű, ami messze felülmúlja a legtöbb tagállam mozgásterét. Ebből is következően a globális piac szereplőinek befolyása az unióban óriási, gondoljunk például a hatalmas gyógyszeripai cégekre, mint a Pfizer, az Astra Zeneca vagy a Moderna, majd gondoljunk ezek után az Ursula von der Leyen bizottsági elnök asszony és Albert Bourla Pfizer-vezér között sms-ben megköttetett brutális mértékű vakcinavásárlásra, amely maga a megtestesült törvénytelenség. Ha az Európai Unió nem lenne egy következmények nélküli unió, akkor Von der Leyen asszonynak már vizsgálatok alatt kellene állnia Bourlával együtt.”

Nyitókép: VALERIA FERRARO / ANADOLU AGENCY / ANADOLU AGENCY VIA AFP