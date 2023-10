Überraschung! Szügyig süllyedt a német menekültügy a korrupció mocsarában – migráns legyen a talpán, aki netán legálisan szeretne az országba jutni!

Különös érdekességek derültek ki kedden a ZDF Markus Lanz vezette beszélgetős műsorában. A tájékozatlanabbak már azon a ponton meghökkenhettek, amikor az egyik vendég, egy 2015-ben Görögországon át 4000 euróért illegálisan Németországba érkezett szír fiatalember (aki egyébként a szorgalom és az integráció üdítő példájaként nemhogy anyanyelvi szinten megtanult németül és belevetette magát a munkába, de mára már egy sváb község polgármestere) elmesélte: annak idején először legálisan akart Németországba menni a bátyja után, de a bejrúti német nagykövetségen még időpontot se kapott, hogy értelmiségi családból származó egyetemi hallgatóként előterjessze menedékkérelmét:

az ottani korrupció témájával egy külön adást lehetne megtölteni” – legyintett a követségi élményeire.

„Ki korrupt? A német követség korrupt?” – kérdezett vissza hüledezve a műsorvezető, mire hősünk, Ryyan bőszen bólogatott, hozzátéve, hogy nem is csak Bejrútban. Ahhoz, hogy az ember időpontot kapjon, bizony tejelni kellett, mivel a bejrúti német követség fogadóórájára való bebocsátás magáncégeken keresztül történt, amelyek pénzt kértek ezért a szolgáltatásért. Ryyan öccse például később 400 eurót fizetett egyetlen időpontért egy ismeretlen fazonnak, és ő ettől sikeresen regisztrálva lett a külképviselet rendszerében. „Sokunknak az volt az érzése, hogy olyanok ülnek ott, akik mindenáron igyekeznek megakadályozni, hogy az ember vízumhoz jusson”, hogy azután végül az illegális utat válassza –

összegezte az exmigráns, aki egyébként azt is szorgalmazta, hogy aki 3-4 éven át szociális segélyben részesül, annak igenis legyen kötelező egy éven át társadalmi munkát végeznie.

Erre a műsor másik vendége, a volt CDU-főtitkár Paul Ziemiak a befogadóképesség határának elérését illusztrálandó, mintegy kis színesként elmesélte: az ő észak-rajna–vesztfáliai választókörzetében van egy szuper odaadó polgármester asszony, méghozzá Nachrodt-Wiblingwerde településen, és ott olyannyira igyekeznek segíteni a „menekülteken”, hogy „lakásokat foglalnak le”.

Mi az, hogy lakásokat foglalnak le?” – kérdezte erre a rövid időn belül másodszorra elképedő Markus Lanz.

„Igen, a város lakásokat foglal le, hogy lakóhelyekhez jusson, és így az emberek ne az utcán legyenek – magyarázta ekkor a CDU politikusa, kicsit talán furcsállva is, hogy mi nem érthető ezen. – Igen, a tulajdonosoktól, lefoglalják a lakásokat. Az önkormányzatnak vannak adatai arról, hogy melyek állnak üresen, és azokat rendes, jogállami eljárás keretében lefoglalják. Néha még kifejezetten akarják is a tulajdonosok, hogy inkább foglalják le az ingatlanjukat” – fejtegette a képviselő, mintha a világ legtermészetesebb dolgával állnánk szemben, hozzátéve, hogy nem is ez a lényeg, hanem hogy számos település elérte kapacitásainak határát, és ha ez a nagyszerű polgármester most még a település rendezvénycsarnokát is kénytelen lesz bezárni, mármint a migránsok elszállásolása érdekében, akkor az egyébként oly befogadó polgárok megmérgesedhetnek.

Minderre reagálva a szír–német polgármester elmondta: az ő községükben „még” nem foglalnak le ingatlanokat, de ez „kétségkívül olyan forgatókönyv, amire fel kell készülni”.

A különböző portálok kommentszekcióiban mindenesetre legfeljebb amiatt van meglepődés, hogy a műsor résztvevői eddig nem voltak tisztában a követségi időpont-üzérkedésekkel: van, aki saját hasonló tapasztalatairól számol be, van, aki arra hívja fel a figyelmet, hogy a követségi számítógépes rendszerek meghekkelhetőségéről korábban évente cikkeztek, más pedig rámutat: Berlinben is hónapokat kell várni egy-egy hivatali ügyintézésre, és ott is mindig segít a dolgokon „egy kis baksis”.

