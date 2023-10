Trump szavazóit veszi célba az FBI

A Newsweek amerikai laphoz eljuttatott minősített dokumentumok szerint a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) kiemelten foglalkozik Donald Trump régi-új republikánus elnökaspiráns szavazóival, akik közül többek ellen állítólagos „kormányellenes” tevékenység miatt nyomoznak. A Newsweek beszámolója szerint az amerikai kormányzati szerv arra hivatkozva teszi ezt, hogy szerintük komoly a veszélye annak: erőszakos cselekmények történhetnek a jövőévi választások környékén.

Több mint „tucatnyi, terrorizmusra szakosodott jelenlegi vagy volt kormánytisztviselő” Newsweeknek adott interjúi megerősítették, hogy

Trump támogatóit a „hazai szélsőségesek” kibővített definíciójába sorolta be az FBI.

Trump szavazóinak megfigyelése politikai indíttatásúnak tűnhet, amit azonban tagad a szervezet. A republikánusok egyébként is azzal vádolják a szövetségi kormányt, hogy a különböző bűnüldöző szerveket és szövetségi intézményeket, fegyverként használják ellenük és szavazóik ellen.

Felülről érkező utasítás

Az FBI új kategóriája nem meglepő fejlemény, tekintettel arra, hogy a Biden-adminisztráció is rendszeresen Trump szavazóit nevezi meg az amerikai demokrácia legnagyobb ellenségeinek.

A minap Joe Biden beszédet tartott Arizona államban, ahol kijelentette, hogy a „MAGA (Make America Great Again) szavazók” veszélyt jelentenek az amerikai demokráciára.

A 2022-es választások előtt Joe Biden már tartott egy híressé vált beszédet, amelyben azt állította:

Trump szavazói „veszélyt jelentenek az ország lelkére”.

A Biden-adminisztráció és a demokraták igyekeznek Trumpot és szavazóit szélsőségesként beállítani, amihez nagyban hozzájárultak a 2020. január 6-ai washingtoni zavargások. Az akkori eseményeket követően az FBI és más kormányzati szervek nagy erőket mozgósítottak, hogy mindenkit azonosítsanak, aki a Capitolium környékén volt a zavargások alatt. Számtalan nyomozásra és bírósági tárgyalásra került sor az ügyben, sokakat el is ítéltek.

A demokraták külön meghallgatásokat is tartottak a Kongresszusban, és jövőre kerül sor Donald Trump január 6-os perének tárgyalására is. Éppen Trump pere miatt a kampányban is fontos ütőkártyája lesz a demokratáknak az eseménysor.

Trump támogatói az őrizetbe vétel napján az atlantai börtön előtt várakoznak Fotó: Christian MONTERROSA / AFP

2020. január 6-a

lehetőséget adott arra, hogy a volt elnök szavazói szélsőségesnek legyenek nyilvánítva.

A Newsweek beszámolója szerint az FBI 2022-ben szép csöndben egy külön szélsőséges kategóriába sorolta a MAGA-szavazókat.

A konkrét kategória a szélesebb „kormányellenes és tekintélyellenes erőszakos szélsőségesek” (rövidítve AGAAVE) alá tartozik. A lap leírja az „AGAAVE-Other” kategória azok számára lett létrehozva, akik fenyegetést jelentenek, de nem illeszkednek az anarchista, militarista vagy „szuverén állampolgár” csoportokba. A bennfentesek elmondták a lapnak: a volt elnök támogatóinak tulajdonított politikai erőszakra vonatkozik a kategória.

Az egyik FBI-ügynök megjegyezte:

ha a demokrata szavazók erőszakosan viselkednének, akkor őrájuk is vonatkozna az új kategória,

bár az illető azt állítja: erre nem sok esély van.

A célba vett szavazók

És hogy milyen jelenlegű ügyekben nyomoz az Szövetségi Nyomozó Iroda a Trump szavazókkal kapcsolatosan? A Newsweek által megszerzett információk szerint az összes nyomozás 60 százaléka „polgári zavargások” kategóriába sorolt ügyeket tartalmaz, ami leírásuk szerint jelentős változást jelez, mert korábban a szélsőségesek elleni nyomozások általában a faji gyűlöletcsoportokra és a fegyveres milíciákra koncentráltak.

A Trump-támogatókat általában azzal gyanúsítják, hogy megsértették az FBI által „lázadásellenesnek” nevezett törvényeket.

Brian Michael Jenkins, a lapnak nyilatkozó terror-szakértő elmondta: nem tartja jó ötletnek az elégedetlen amerikaiak besorolását egy terrorkategóriába. Egy másik szakértő szintén megjegyezte: az, hogy Trump szavazói megvetik a jelenlegi rendszert, nem jelenti azt, hogy puccsot akarnak elkövetni, hiszen alapvetően azon munkálkodnak, hogy megválasszák a jelöltjüket.

A Federalist konzervatív amerikai oldal szerzője cikkében megjegyezte, hogy a Newsweek információi csak megerősítik, amit a republikánusok eddig tapasztaltak,

vagyis hogy fegyverként van felhasználva ellenük az FBI.

Az FBI tagadta a Newsweeknek, hogy bárkit ideológiai alapon céloznának: elmondásuk szerint ők csak a veszélyt jelentő szélsőségesek ellen lépnek fel – de mint az egyik meg nem nevezett tisztviselő megjegyezte:

„Trump serege jelenti a legnagyobb belföldi erőszakos fenyegetést”.

Az amerikai lap megjegyzi: a leleplezés, hogy az FBI kiemelten célba vesz egyes Trump-szavazókat, lovat ad azok alá a republikánusok alá, akik azzal vádolják az FBI-t, hogy a washingtoni „mély állam” politikai eszköze. Mint leírják: egyre több az olyan hang a Republikánus Pártban, amely szeretné elérni az FBI finanszírozásának megszüntetését, sőt vannak, akik fel is oszlatnák a szervezetet.

A republikánusok az év elején létrehoztak a Képviselőház igazságügyi bizottságában egy albizottságot, amely kiemelten a „szövetségi kormányzat fegyverként való felhasználásával” foglalkozott.

A demokraták már Trump megjelenése óta azzal vádolják a republikánusokat, hogy ők egy „autoriter vezetőt” akarnak, míg a demokraták „a demokráciát védelmezik”. Ha valaki elfogadja ezt a narratívát, akkor Trump szavazóinak megcélzása tulajdonképpen a természetes következő lépés. Ha viszont a narratíva hamis, akkor a szavazók megcélzása újabb példája annak, mire képes a szövetségi kormány azért, hogy megtartsa a hatalmát.

