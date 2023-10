Sajtóhír: Biden felkérdezi Izraelt a találkozón

Az Egyesült Államok elnöke, Joe Biden szerdán Izraelbe látogat. A The Times of Israel most arról ír, hogy John Kirby, a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője erről a találkozóról a következőt lengette be egy sajtótájékoztatón:

az amerikai elnök Izrael barátjaként feltesz majd néhány kemény kérdést,

amikor találkozik Netanjahu miniszterelnökkel.

A lap szerint a kérdések arra vonatkozhatnak, hogy Izrael milyen katonai stratégiát fog követni a Gázai övezetben, illetve arra, hogy mikor engedik be „az eddig visszatartott humanitárius segélyeket a területre”.

Emlékeztetnek: Biden hely idő szerint 10 óra körül landolhat Tel Avivban. Hangsúlyozzák:

John Kirby nyilatkozata annak a több száz életet követelő csapásnak tudható be, amely a Gázai övezetben történt kedd este.

Mint kiderült, Joe Biden együttérzését fejezte ki Izraellel korábban, elítélte a Hamász támadását, de a keddi pusztítás hatással lehet izraeli látogatásának menetére.

Biden emellett találkozni fog a Hamász terrorakciójában meghalt emberek hozzátartozóival,

írják.