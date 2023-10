„Nem merünk az erdő felé menni, este pláne nem” – riport készült a szerb-magyar határ közelében zajlott leszámolások helyszínén

„Páncélozott katonai járművek, felfegyverzett egyenruhások, rabszállítók, buszok – egyre nagyobb a készülődés a magyar határkerítés déli oldalán” – írja szombati cikkében a Magyar Nemzet. Mint a lap fogalmaz: „Szerbia jelentős erőket vet be a migráns- és embercsempészbandák felszámolására.”

Akciót is látott a lap munkatársa a déli határon

„A Magyar Nemzet riportere a korábbi véres leszámolásoknak is helyt adó makkhetesi erdőnél volt szemtanúja több migráns begyűjtésének szombat kora délután” – írja a lap. Mint tájékoztatnak, megpróbáltak beszélni is a helyszínen tartózkodó migránsokkal is. „Kérdésünkre a migránsok magukat Törökországból érkező kurdoknak vallották, és azt állították, az erdőből jönnek vissza egy sikertelen határátlépési kísérletet követően.

Amikor meglátták a közelben őrt álló rendőröket, egy boltba próbáltak beszökni. Az egyenruhások utánuk mentek, majd miután a migránsok nem tudták igazolni személyazonosságukat, a rendőrök elszállították őket”

– írja a lap. Riportjában a portál arra is kitér: munkatársuknak egy szabadkai hölgy is megerősítette, hogy egyre több egyenruhást látni az erdő közelében, de ennek ellenére félnek.

Nem merünk az erdő felé menni, este pláne nem”

– idézte a lap az egyik, munkatársuknak nyilatkozó helyi lakost. A Magyar Nemzet teljes cikkét a témában itt olvashatja.

