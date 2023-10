A brit miniszterelnök is megérkezett Izraelbe

Folytatják a világ vezetői szolidaritási útjaikat Izraelbe, tegnap Kathy Hochul New York kormányzója érkezett a térségbe, ma pedig Rishi Sunak brit miniszterelnök tett látogatást a terror-sújtotta országba.

Csütörtök délelőtt a brit miniszterelnök és az izraeli államfővel találkozott Jeruzsálemben.

Rishi Sunak Isaac Herzog izraeli államfővel tárgyal a jeruzsálemi elnöki rezidencián, majd a nap folyamán találkozik Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel, illetve a Hamász által elraboltak családtagjaival is.

„Izraelben vagyok, együtt érzek a gyászoló nemzettel, és Izrael mellett állok a terrorizmus gonoszsága ellen. Ma és mindig!” – fogalmaz közösségi oldalán a brit miniszterelnök.

Héber betűkkel pedig azt üzente: „szolidaritás”.

Mindez azért is érdekes, mert emlékezetes – ahogy arról korábban a Mandineren is írtunk –, hogy közel egy évvel ezelőtt jelentette be Rishi Sunak, hogy visszalép elődje, Liz Truss kezdeményezésétől,

és nem költözteti a brit nagykövetséget Jeruzsálembe.

A londoni palesztin nagykövet üdvözölte a döntést.

Tel-Aviv vagy Jeruzsálem?

Korábban ugyanis felmerült: áthelyeznék Tel-Avivból a nagykövetséget, ám a Downing Street egyik szóvivője akkor azt mondta:

„nincsenek tervek a brit nagykövetség költöztetéséről, megfontolták.”

A felvetés anno tiltakozást váltott ki:

palesztinpárti csoportok, arab nagykövetek, EU-s külügyminiszterek egyaránt felszólaltak ellene.

Mint ismeretes: Donald Trump 2017-ben átköltöztette az amerikai nagykövetséget Jeruzsálembe, elismerve azt Izrael fővárosaként.