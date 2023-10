„Keresztény vagyok, egyértelmű, hogy kiállok Izrael mellett, de hadd tisztázzak pár dolgot.

- Izraelt nem a palesztin nép, hanem a Hamász támadta meg

- a Hamász nem csak zsidó és Izraelben tartózkodó gyerekeket, nőket, ártatlan civileket gyilkolt meg, de a saját népét is, amikor ártatlanok lakását, otthonát tette célponttá. Az ártatlan civil palesztinokért épp annyira fáj az ember szíve, mint a ártatlan zsidókért

- ez nem határvita, vagy nemzetiségi összecsapás, ez vallási háború. Méghozzá jól megszervezett, esszenciális gonoszsággal megtervezett háború, aminek alapjait anno a nyugat fektette le, stratégiai talapzata pedig még attól is régebbre datálható

- nagyon kedves az ukrán vezetéstől, hogy kiáll Izrael mellett, pláne, hogy a neki szállított és feketén eladott nyugati fegyverekkel mészárolják a terroristák a civileket…

- olyan, hogy antiszemita keresztény nem létezik. Aki magát kereszténynek vallja, de most elégtételt érez legbelül, az sosem ismerte meg az Istent

- amikor a keresztény zsidót, a zsidó arabot, és az arab zsidót és keresztényt kezd gyűlölni, jusson eszükbe, hogy épp ezt a tervet eszelték ki ellenünk, mert az ábrahámi vallások jelentették az utolsó védvonalat az ellen, ami a világban zajlik

Ahogy lesz egy kis időm részletesebben is kifejtem majd.

Peace!”

Nyitókép: Mátrai Dávid, Mandiner