Izrael szemszögéből nézve egy nagyon nehéz helyzet van – csak rossz és rosszabb döntések lehetségesek.

1. Bemenni Gázába és megpróbálni a Hamaszt teljesen megsemmisíteni – rendkívül nehéz és hatalmas a külpolitikai és katonai ára.

2. Az izraeli területek visszafoglalása után elkezdeni tárgyalni a túszokról és nem bemenni nagy erőkkel – ami a Hamasz győzelmének a de facto elismerése lenne.

Persze van köztes állapot, de ez a két fő lehetőség.

Netanjahunak ez egyszerre rendkívül rossz, de van egy »ásza« azért.

Az izrareliek Ariel Sharon döntésére 2005-ben vonultak ki onnan és egyedül Netanjahu volt akkor az (ki is lépett Sharon kormányából), aki azt mondta, hogy nem szabad kijönni Gázából, mert terrorfészek lesz. Az lett. Erre kell most mindent alapoznia politikai értelemben, mert ha ez a háború most lemegy, akkor fel fog merülni az ő politikai felelőssége is abban, hogy miképp törhettek át akadálytalanul, előrejelzés nélkül az állítólag hermetikusan zárt falon a hamaszosok, érte teljes meglepetésként a határ izraeli oldalán a biztonsági erőket (a képeken látszik, hogy a körleteikben lőtték agyon sokukat), hogy foglalhattak el tucatnyi települést és hogy nem tudtak órákon át érdemben reagálni.

De legalább joggal mondhatja, ő előre megmondta.

Linkben kiteszek egy beszélgetést, amin elmondom a dolog nagypolitikai hátterét – itt a szaúdi-izraeli megállapodás megtorpedózása a nagy tét, az arab-izraeli kiegyezés leállítása sőt akár visszafordítása. Mert ha Izrael bemegy Gázába, és sok ezer palesztin civil meghal, akkor melyik arab állam lesz képes a további enyhülésre?

Egyiptomban 2 izraelit lelőtt ma egy rendőr, forr a közel kelet.

Északon a Hezbollah és Izrael között már volt egy óvatos lövésváltás.

Most sok minden Teheránon múlik, és ez általában nem jelent jót.

És még egy gondololat az Iron Dome-ról – csodafegyver nincs – jó fegyver van, de minden megsemmisíthető, vagy ez esetben túlterhelhető. Ez történt itt is, ahogy egyébként az ukrán-orosz háborúban is ez történik sokszor.”

Nyitókép: Oren ZIV / AFP