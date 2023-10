Így mért csapást Izrael a Hezbollahra (videó)

Több tucat palesztin fegyveres iszlamistát ölt meg az izraeli hadsereg a Gázai övezet szárazföldi hadműveletének kibővítésével, ciszjordániai razzián, és a libanoni határnál – tudatta a katonai szóvivő hétfőn

A Gázai övezetben harcoló izraeli katonai erők az éjszaka folyamán megölték a Hamász több tucat terroristáját, terrorista infrastruktúrát és katonai egységeket semmisítettek meg. Az egyik esetben a harcosok irányította repülő eszközzel felrobbantottak egy épületet, amelyben a Hamász terrorszervezet több mint húsz fegyverese gyülekezett – jelentették.

Az izraeli katonák Ciszjordániában, Dzseninben razziát hajtottak végre az éjszaka folyamán.

A dzsenini menekülttáborban a terrorista infrastruktúra felszámolásán dolgozó izraeli erők tűzharcba keveredtek palesztin fegyveresekkel, melyben négy palesztin fegyveres életét vesztette, és többen megsebesültek.

A többi között drónokat, lőszert, és járművek felrobbantására szolgáló robbanószerkezeteket találtak a fegyveresknél, melyeket a tűzszerészek megsemmisítettek. Az izraeli katonák drónokkal is támadták a palesztin iszlamistákat. Palesztin jelentések szerint az izraeli egységek több mint száz katonai járművel és több irányból indították a rajtaütést Dzseninben, két katonai buldózer is részt vett az akcióban, miközben felettük drón is repült. Megsemmisítették a dzsenini menekülttábor bejáratánál lévő kaput, amelynek felirata az volt, hogy „a tábor ideiglenes állomás a visszatérésig”.

Az északi, a libanoni határnál kialakult fronton az Iszlám Dzsihád katonai ága, az Al-Kudsz Brigádok két embere haláláról számolt be, akik a libanoni határnál fekvő Hanita kibucnál az izraeli katonákkal kitört tűzharcban vesztették életüket. Az északi határnál egy izraeli tartalékos katona életét vesztette, ketten pedig súlyosan megsebesültek egy tank felborulásánál.

Emellett, ahogy arról korábban beszámoltunk, Izrael Szíriát és a Libanon területét is támadta, utóbbinál a Hezbollah pozícióira mért csapásokat. Erről újabb videók kerültek fel a közösségi oldalakra.