Hoppá: nekiment a német lap Ausztriának, mert Bécs túl sokat és túl sokszor hajlong Moszkva előtt

Ausztria autokraták előtt pukedlizik

– állítja Florian Gasser, a berlini és hamburgi kiadású lap, a Die Zeit osztrák munkatársa. Gasser Karin Kneissl egykori osztrák külügyér Vlagyimir Putyin orosz elnök előtti térdhajtására utalt. Mint ismert, Kneissl 2017 és 2019 között volt az osztrák diplomácia vezetője; az Osztrák Szabadságpárt (Freiheitliche Partei Österreichs – FPÖ) jelölte e posztra. Minap arról írtunk, az osztrák diplomata az oroszországi Petrusovóba költözött, miután fenyegetések és az Oroszországgal való viszonya miatti vádak után elhagyta Ausztriát. Ám kétségtelen, Kneissl akkor került a középpontba, mikor a 2018-as esküvőjén ott volt Sebastian Kurz akkori kancellár mellett Putyin is.

Visszatérve Gasser fejtegetésére, úgy véli,

ha üzletről van szó, az osztrákok még mindig Moszkva oldalán állnak

– semlegességükre hivatkozva nem segítenek például Ukrajnának Oroszország ellen.

Biznisz? Az osztrák Raiffeisen nyereségadatira hivatkozik első sorban, e szerint több százmillió eurós nyereséget ért el (a profit kétharmada) a pénzintézet oroszországi leányvállalata. De itt van az OMV is, ami öt esztendeje 2040-ig érvényes szállítási szerződést írt alá az orosz Gazprommal, pedig akkor már megtörtént Krím orosz annektálása. Gasser azt is megemlíti, hogy Bécs paradicsom az orosz kémek számára.

Az újságíró más politikusokat is felhoz, nem csak Kneissl-t. Például a konzervatív Wolfgang Schüsselt és a szociáldemokrata Christian Kernt, kik orosz nagyvállalatoknál vállaltak felügyelőbizottsági tisztséget. Igaz, teszi hozzá Gasser, ők Oroszország tavaly megindított, Ukrajna elleni agressziója után lemondtak mandátumukról. Ám ott van Karl Nehammer néppárti (Österreichische Volkspartei – ÖVP) kancellár, aki 2022 áprilisában Oroszországba utazott, és ott találkozott Putyinnal. „Eddig az egyetlen nyugati kormányfő, aki ezt megtette.”

Célkeresztben az osztrák választások

Florian Gasser aggódva, ámde tán reménykedve is tér ki a jövőre esedékes osztrák parlamenti választásokra. Mint írja, Herbert Kickl (FPÖ) erős jelölt, előkelő helyen szerepel a közvélemény-kutatási adatsorokon. Kickl oroszbarát, s ezt támasztja alá mások mellett az is, hogy az orosz agresszió megindulása után „megértésre” szólított fel Moszkvával szemben, valamint haszontalannak tartja az EU szankcióit is. Mindazonáltal

talán Ausztria jövőre Orbán Viktor igazi vetélytársa lesz, és megelőzi Magyarországot Putyin hasznos idiótáinak rangsorában”.

Nyitókép: Facebook