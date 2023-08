Oroszországig menekült a volt osztrák külügyminiszter

Karin Kneissl az oroszországi Petrusovóba költözött, miután fenyegetések és az Oroszországgal való viszonya miatti vádak után elhagyta Ausztriát. Kneissl 2017 és 2019 között volt az osztrák diplomácia vezetője, a Meduza tudósítása szerint a politikus ismerősei segítettek neki házat bérelni a Rjazanyi területen. A volt tárcavezető kifejtette, nagyon szép helynek tartja Petrusovót és nagyon nehéz volt 60 évesen hátra hagynia korábbi életét.

Kneissl akkor került be a világ szinte minden híroldalára, mikor a 2018-as esküvőjén ott volt Sebastian Kurz akkori kancellár mellett Vlagyimir Putyin orosz elnök is, akivel még táncolt is kicsit. A politikus tagja volt a Rosznyefty orosz kőolajcsoport igazgatótanácsának, ám a háború kitörése után erről a posztról lemondott.

A volt külügyminiszter egy korábbi interjújában hangoztatta, hogy a fenyegetések következtében hagyta el hazáját, először Libanonban élt, idén költözött Oroszországba.

Nyitókép: Roland SCHLAGER / APA / POOL / AFP