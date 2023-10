„Ugyan mit tehetnének, hiszen nyugaton a média az elit szolgája, az elit pedig ragaszkodik az univerzális ember és értékek tanához, a mindenhol érvényes etikához, még akkor is, ha ez látványosan megbukott.

Még akkor is ha az Európába beszállított embertömegek nem akarnak úgy élni, mint az őslakók. Még akkor is ha ezeknek az embereknek a jogegyenlőség, a gender, az univerzális jogok semmit sem jelentenek, sőt azokat kifejezetten tévútnak tekintik. Szomorúan teszem fel a kérdést, hogy mi lesz velünk, ha egyre többen fordulnának szembe a történelem liberálisok által vélt irányával és mennek szembe a forgalommal, ahogy most ezt Berlin, Párizs, London és Bécs utcáin is teszik?!

Ezért mondok most is és 2024-ben is nemet a bevándorlásra és az ezt támogató baloldalra!”

***