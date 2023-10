Demkó Attila Izraelről: Nagy kérdés, hogy a Hezbollah beszáll-e, mert akkor elfajulhatnak a dolgok

Ahogy arról a Mandineren beszámoltunk, szombat reggel meglepetésszerű terrorista akciókat indított a Hamász nevezetű terrorszervezet Izrael ellen, és a Guardian beszámolója szerint több dél-izraeli közösség felett is átvették az irányítást. A Hamász több mint 2000 rakétát lőtt ki Izrael felé az izraeli hatóságok szerint, valamint palesztin fegyveresek több az övezeten kívüli területen is támadást indítottak. A támadás meglepetésként érte az izraeli védelmi erőket is.

Gáza környéki területeken élő telepesek kétségbeesetten várják az izraeli hadsereg segítségét. Egyelőre maguk vették fel a harcot a Hamász fegyvereseivel, annak ellenére, hogy hosszú órák teltek el a támadás megindítása óta. Az izraeli hadsereg lassú reakciója, valamint a terephelyzettel kapcsolatban megkerestük Demkó Attila geopolitikai szakértőt, az MCC Geopolitikai Műhelyének vezetőjét.