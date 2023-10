Breuer Péter az izraeli helyzetről: Döntő kérdés, hogy Amerika mit lép

„Itt tartunk jelen pillanatban, Amerika már elítélte, még az ukrán elnök is elítélte a palesztinokat és közölte, hogy

Izraelnek nemcsak joga, hanem kötelessége megvédeni magát”

– fogalmazott a szakértő. Hozzátette: Macron is és az olasz miniszterelnök is elítélte, mindenki a támogatásáról biztosította Izraelt. Úgy látja, hogy a kérdés csak az, hogy az ukrajnai háború miatt az amerikai fegyvertartalékokat milyen gyorsan bocsátják rendelkezésére az izraeli hadseregnek. Leszögezte tehát, hogy fontos kérdés, hogy mit lép Amerika. Breuer Péter szerint az is lényeges tényező, hogy vajon az USA most is 2-3 napon belül, megkésve indítja a fegyverutánpótlást, úgy mint ahogy tette ezt ötven évvel ezelőtt, vagy azonnal indítja.

***

