Ajjaj, Amerikából aggódnak, mert nem elég stabil Románia, pedig ezekben az időkben illene...

Hanem az európai háborús helyzetre, Oroszország Ukrajna elleni agressziójára,

s „természetesen” Moszkva romániai befolyására.

Az egyik orosz szál a Románok Egyesüléséért Szövetség (Alianța pentru Unirea Românilor, AUR) nevű, szélsőségesen nacionalista párt, amely egyre népszerűbb Romániában, s aminek vezetői ki vannak tiltva Ukrajnából, de még Moldovából is állítólagos Kreml-kapcsolataik miatt. Egyébként az AUR volt az, ami meg akarta zavarni az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij bukaresti beszédét. Mindezen felül sajnálatos mód emlékezetesek a magyarellenes kitöréseik, megmozdulásaik is.

Hess abból indul ki, hogy Szlovákia már „elesett”, Robert Fico kormányt tudott alakítani, mi több, meg is vonta a Kijevnek nyújtott katonai támogatást. Pozsony arra az útra lépet tehát, mint amin Budapest jár, s szerinte félő, hogy Bukarest is itt köthet ki, amely eddig humanitárius, katonai segítséget nyújtott Zelenszkijéknek. Azért is veszélyes a románok átállása, mert az orosz blokád miatt Ukrajna Románián keresztül exportálja a gabonát, jegyzi meg a kutató. Némi esélyt az adhat az orosz befolyás ellen, hogy az osztrák OMV román társvállalatával tervezi kitermelni a fekete-tengeri földgázmezőt, fűzi hozzá Hess.

Az amerikai intézetben dolgozó kutató sajnálattal veti fel,

hogy befagyott Romániában a korrupcióellenes küzdelem,

az erre szentelt ügyészségre pedig hatalmas nyomást gyakorol a politika. Azonban bízik abban, hogy például az új gázlelőhely Románia, Európa és Ukrajna érdekeit szolgálja majd, nem Moszkváét. Az AUR-t pedig le kell csavarni, ahogy lehet, teszi hozzá.

