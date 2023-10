A történelem legnagyobb lottócsalása – több millió dollárral károsította meg az államot apa és fia

A Yahoo News legutóbb egy meghökkentő sztorival állt elő. A történet szerint, mintegy 10 év alatt egyetlen massachusettsi család 14 ezer nyertes lottószelvényt „vett át”, átverve az adóhatóságot 6 millió dollárral.

A bostoni Watertownból származó 63 éves Ali Jaafart és fiát, a 29 éves Yousef Jaafart májusban ítélték el, miután

bűnösnek találták őket adócsalásban és pénzmosásban.

Az ügy az állam történetének legnagyobb lottócsalásaként vonul be a történelembe, a Boston Globe új riportja szerint, amely pontosan leírja, hogyan buktak le kilenc év után.

A hatóságok megállapították, hogy 2011 és 2020 között az apa-fia páros egy úgynevezett „tíz százalékos” tevékenységben vett részt.

Ez a következőképpen működik: az amerikai lottójátékokon a nagyobb nyeremények után a nyertesek nem szívesen fizetnek adót, aminek mértéke főleg akkor tekintélyes, ha nyereményüket egy összegben szeretnék felvenni. Sok lottónyertes pedig a nyilvánosságot sem vállalja. Ilyenkor léptek a színre a „tíz százalékos” csalók, akik felajánlják, hogy a szelvényt az értékének 90%-áért készpénzben megvásárolják, egy nem hivatalos tranzakció keretében.

Apa és fia – látszólag törvénykövetően –

még be is jelentették adóbevallásukban a nyereményt,

formailag adóztak is belőle. Csakhogy bonyolult könyvelési trükkökkel jelentős költségeket – többek között szerencsejátékokból fakadó veszteségeket – állítottak azzal szembe.

Az ügyeskedésnek az lett a vége, hogy nem csak hogy többször elkerülték a személyi jövedelemadó megfizetését, hanem sokszor még visszatérítést is kaptak.

A család kilenc év alatt több mint 2 millió dollárhoz jutott összesen 20 millió dollár nyereményt érő, 14 ezer szelvénnyel, amihez még 1,2 millió dollár jogtalan adóvisszatérítést is begyűjtöttek – sorolta a Yahoo News.

Az állami hatóságok és a lottótársaság szerint a fenti séma szinte mindenütt felbukkant már, ahol lottójátékot rendeznek, de ez esetben különösen nagy értékű csalássorozat zajlott le – ismertette a lap.

Szemet szúrt egyeseknek a „szerencséjük”

A Boston Globe tudósítása szerint Massachusetts állam lottótársaságánál egy dolgozónak szemet szúrt, hogy

milyen szerencsés az a család,

amely évente több száz alkalommal jelentkezett nyereményért. Később kiderült: a férfiak hatalmas hálózatot működtetek, bevonva több tucat lottózót, ahonnan telefonon értesítették őket arról, ha nagy összegű nyertes szelvény tulajdonosa jelentkezett náluk. A páros ilyenkor lépett akcióba. De arra is figyeltek, hogy ne váljanak túlságosan gyanússá, így volt, hogy ők maguk is fizettek idegeneknek azért, hogy helyettük váltsák be a szelvényeket.

A lottótársaságnál végül az adóhatóság bevonásával sikerült felgöngyölíteni a gyanús családi üzelmet. A vállalat egyik munkatársa elmondta: szakértőik kiszámolták azt is, ahhoz, hogy valaki kilenc év alatt ilyen gyakran nyerjen a lottón, naponta mintegy 23 ezer szelvényt kellene vásárolnia. Kizárható tehát, hogy ugyanazok a személyek ennyire szerencsések legyenek – írta a lap.

