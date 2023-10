„Csak egy gyors bejelentkezés az előbújás napján.

Éppen ma csaptak egymás tenyerébe Szlovákiában Orbánék haverjai, hogy kormányt alakítsanak, s mivel azt mégsem mondhatják, hogy fogalmuk sincs, mit kezdenek a gazdasággal, ellenben alig várják, hogy önfeledten ismét szétlophassák az országot, már indulásként nekiálltak melegezni, transzozni, miegyébkedni.

A comingout arról is szól, hogy ne annak kelljen szégyenkezni, aki nem ártott senkinek, és ne is legyen pofozógép senki csak azért, mert valakinek bűnbakra van szüksége a saját gyalázatos mivoltát igazolandó, meg ne is betegedjen bele senki a tanult szégyenbe vagy az ellene legyártott gyűlölködésbe. A legjobb, amit tehetünk, hogy kiállunk saját magunk, a családtagjank, a szeretteink, a barátaink mellett, és azokért is, akiket személyesen nem ismerünk, de szükségük van a segítségre, legyenek akár melegek, akár nem. A méltó élet nem alku tárgya.”

Nyitókép: VLADIMIR SIMICEK / AFP