Az ukrán ellentámadás üteme miatt mind európai, mind amerikai tisztviselők fejében megfordult már a konfliktus tárgyalással történő lezárása – igaz, ezek rendre nem hivatalos megbeszéléseken kerülnek elő.

A lap szerint az Egyesült Államok abban reménykedett, hogy a fegyverszállítmányoknak köszönhetően az ukránoknak sikerül kiszorítani a Krímről az oroszokat, ami erős alkupozíciót biztosítana nekik. Ez nem történt meg – fogalmaz a New York Timesnak Charles Kupchan, aki korábban már szerepelt a Mandiner hasábjain. Kollégájával együtt már áprilisban arról értekezz, hogy előbb-utóbb tárgyalásos úton kell véget vetni a háborúnak, különösen, mert a konfliktus elhúzódásával egyre több ember fogja életét veszíteni. Kapchan emellett Lavrovval is beszélt New Yorkban, az ENSZ csúcstalálkozóján.