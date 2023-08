Megijedt az ukránok reakciójától, visszavonta a NATO-csatlakozásról tett kijelentését Stoltenberg kabinetfőnöke

Szerda délutánra Jenssen már meg is bánta, hogy kijelentésével magára haragította az ukránokat, és azonnal vissza is vonta. Jenssen a VG norvég lapnak tisztázta a kérdést, ahol az eredeti nyilatkozat is megjelent. Egy nappal korábbi kijelentéséről azt mondta, „hiba volt”, és magyarázatképp hozzátette:

„ez egy nagyobb vita része volt a lehetséges ukrajnai jövőbeli forgatókönyvekről, és nem így kellett volna mondanom. Ha – és hangsúlyoztam, ha – eljutnak arra a pontra, ahol tárgyalni lehet, a katonai állás a harctéren abszolút központi szerepet fog játszani, és döntő befolyással lesz arra, hogy milyen feltételekkel fog megszületni a béke”

– idézi a tisztviselő kijelentését a Sky News.

