Német lap: Brüsszel nem készült fel a kelet-európaiak lázadására az ukrán gabonatilalom kapcsán

A Die Welt felületén megjelent véleménycikkben olvasható, hogy korábban öt keleti állam – Lengyelország, Bulgária, Magyarország, Románia és Szlovákia – megtiltotta az ukrán mezőgazdasági termékek értékesítését, mert alacsony áraikkal rontották a helyi gazdaságok üzletét.

Ez a kérdés most ismét gondot okoz,

miután az Európai Bizottság feloldotta az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó korlátozó intézkedéseket. Erre válaszul Lengyelország, Magyarország és Szlovákia bejelentette, hogy továbbra is fenntartják a behozatali tilalmat. Ukrajna ezért most panaszt akar tenni a három ország ellen a Kereskedelmi Világszervezetnél – jelentette be hétfőn Mikola Szolszkij ukrán mezőgazdasági miniszter.

Mindez komoly problémákat vet fel az EU számára.

A kereskedelempolitika ugyanis a brüsszeli biztosok, nem pedig a tagállami kormányok hatáskörébe tartozik.

Az EU először azonban elemezni akarja a helyzetet. A hétvégén Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke megvédte a döntést.

Dombrovskis elmondta, hogy a Bizottság jelenleg nem lát torzulást a tagállamok piacain, ugyanakkor elismerte, hogy további tárgyalásokra van szükség a kelet-európai országokkal.

A szerző szerint a Bizottság határozatlansága meglepő, hiszen ez egyértelmű törvénysértés.

Noha a három uniós ország álláspontja már régóta ismert, úgy tűnik, az EU nem készült fel a kelet-európaiak lázadására. Brüsszel megpróbálja megnyugtatni a három államot. A Bizottság azt mondja, hogy Kijevvel közösen mérlegeli, hogyan lehetne védeni a kelet-európai gazdákat.

A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára.

***