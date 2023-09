Miért rúgta ki Zelenszkij a védelmi miniszterét, egy hivatalosan sikeres ukrán ellentámadás kellős közepén?

Mindenesetre az ukrán alkotmány szerint az elnök halála esetén a parlament elnöke venné át a helyét. Érdekes módon az Atlanti Tanács a cikkben megszólaltatott szakértője megjegyzi, a meglehetősen népszerűtlen politikus helyett

inkább egy kollektív vezetést látnának szívesen, Andrij Jermak elnöki irodavezető, Dmitro Kuleba külügyminiszter és Olekszij Reznyikov védelmi miniszter aktív részvételével.

Kérdés, vajon az utóbbi, a háború kezdete óta regnáló miniszter távozásával miként változik a fenti képlet.

A második szempont a korrupció folyamatosan visszatérő kérdése.

Az ukrán Korrupcióellenes Ügyészség és a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda egyre élesedő harcot vív a katonai és civil titkosszolgálatokkal az országot átszövő probléma, illetve egymás ellen.

Nemrégiben például korrupció miatt az összes (!) toborzási irodavezetőt kirúgták. Ez azonban a megvesztegetés által teljesen átszőtt országban sokkal inkább csak egy kézenfekvő indok, sem mint tényleges kísérlet a helyzet kezelésére. Fentiek alapján lehetséges, hogy a CIA avatkozott közbe, mivel a hírek szerint az átadott fegyverek és katonai felszerelés jelentős része el sem jut a frontra.

A harmadik szempont, hogy az Ukrajna fő európai támogatójának számító nagy-britanniai nagyköveti pozícióba sürgősen kellett valaki, aki első kézből tudja tájékoztatni a briteket a helyzetről. Ebben az esetben (is) érdekes az utód korábbi pozíciója.

És végül

annak is van némi esélye, hogy a beharangozott, majd többször elhalasztott offenzíva „sikereinek” áldozata lett a védelmi miniszter.

De ne csapjuk be magunkat, ismerve az ukrán vezetés eddigi működését, ennek van a legkisebb esélye!

Akárhogy is, nem látni még, milyen szél hozott milyen változást. Mint annyi esetben most is meg kell várnunk míg meglátjuk a teljes(ebb) képet. Jelentsen bármit is Zelenszkij az őszi erősödésről szóló mondata.

