„Térjünk vissza a gabona export nyomán kirobbant vitákhoz. Ukrajna ezekben megmutatja az igazi arcát. Ezek arra is rávilágítottak, mivel jár Ukrajna esetleges uniós tagsága. Mit jelent az ukránokkal vitatkozni, mit jelent az ukrán mezőgazdasági termékek megjelenése a belső piacon, és az eddigi támogatásokat is elviszi majd Kijev...

Felhívnám a figyelmet arra is, hogy ennek a gabonának mintegy kétharmadát, különböző áttételeken keresztül valójában nyugati cégek termelik. Zelenszkij most értük konfrontálódik a lengyelekkel és másokkal. Több elemző is felteszi ennek kapcsán a kérdést, hogy ez a fellépés akkor a nemzetbiztonsági stratégia része? De az is egyértelmű, ha taggá válik, akkor a kvóták miatt jelentősen át kell majd alakítani a belső piacát. Bizonyos kultúrákat majd nem termelhet a jelenlegi mennyiségben. Ezzel az ukrán gazdák nincsenek tisztában.

Kijev közben megegyezett Pozsonnyal a gabonakereskedelem engedélyezési rendszerének létrehozásáról, ami lehetővé teszi, hogy a rendszer felállítását követően feloldják a négy ukrán árucikk Szlovákiába történő behozatalára vonatkozó tilalmat. Tárgyalt az ukrán mezőgazdasági miniszter a lengyel kollégájával is. A magyarral nem. Ez azt jelenti, hogy Magyarország megint magára maradhat?

Szlovákiával előzetes megállapodás született. De ha egy hét múlva a választások nyomán új kormány lesz, akkor újra meg kell vele is állapodni. Lengyelországgal csak a puhatolózás, a feszültség enyhítése folyik. A magyar-ukrán viszony nagyon bonyolult, de azután, hogy első olvasatban elfogadta a rada a nemzeti kisebbségekről szóló új törvényt, szép lassan változhat a helyzet.

Hogy látja, mikorra rendeződhet a gabona export kérdése?

Ha Oroszország visszalép a fekete-tengeri folyosóról szóló megállapodásba. A szárazföldi export túl drága, csökkenti a versenyképességet, és mint látjuk, növeli a feszültséget a szomszédokkal.”

***