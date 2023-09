Megkongatta a vészharangot a szakértő: Európa folyamatosan melegszik

A szakértő ennek alátámasztására Görögországot hozta fel példaként. Mint a kutató rámutatott: Görögországban idén rendszeresen pusztított tűzvész és árvíz is. Az ország egyik régiójában két nap alatt az átlagos éves csapadékmennyiség majdnem kétszerese hullott – húzta alá.

Mint arról lapunk is beszámolt: Thesszália síkságain szeptember elején háromnapos vihar tombolt. 24 óra leforgása alatt 800 mm eső hullott, ami teljesen elárasztotta a közép-görögországi sík vidéket. Erről ide kattintva olvashat bővebben.

Mi állhat Európa gyorsabb melegedésének hátterében?

Amennyiben nem lenne még eléggé aggasztó a fent ismertetett helyzetjelentés, a kutató rámutatott arra is: jelenleg a világ hőmérséklete körülbelül 1,2 Celsius-fokkal haladja meg az iparosodás előtti szintet. Az öreg kontinens számára azonban tartogat még egy kifejezetten rossz hírt is Dr. Samantha Burgess. Meglátása szerint ugyanis

Európa kétszer olyan gyorsan melegszik, mint a globális átlag.

Ennek azonban pusztán egy kézzelfogható okát közölte, mégpedig az Északi-sarkvidékhez való viszonylagos közelséget, amely a globális átlag 3-4-szeresével melegszik. Az Északi-sark körüli tengeri jég elvesztése szerinte befolyásolja a régió albedóját (azaz a fényvisszaverő képességét), ami meglátása szerint Európára is károsan visszahat. A hőmérséklet-emelkedés globális eltérései mögött azonban valószínűleg sok más egyéb ok is meghúzódik.

Így mutatkozik meg az európai felmelegedés az egyes országok között

A globális felmelegedés az országok között is eltérő Európában. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) nemrégiben tette közzé a hőmérséklet-változásra vonatkozó statisztikákat, amelyek lehetővé teszik az európai országok közötti trendek összehasonlítását. Kiindulópontként az 1951-1980 között mért átlaghőmérsékletet szabták meg, és az így kapott adatokban szereplő 41 európai országból 22-ben 2 Celsius-foknál nagyobb mértékben emelkedett ezen átlaghoz képest a hőmérséklet. A mellékelt térkép alapján

Franciaországban és Luxemburgban mutatható ki a legnagyobb melegedés. Az alapnak tekintett átlaghoz viszonyítva 2,93 Celsius-fokkal mértek melegebbet ezekben az országokban.

Az is jól kivehető, hogy Belgiumban, Svájcban, Hollandiában és Németországban szintén 2,5 Celsius-fokot meghaladó szárazföldi hőmérséklet-emelkedés volt tapasztalható. Dr. Samantha Burgess továbbá kijelentette azt is: már a hosszú távú tendencia is egyértelműen megmutatkozik. Ennek kapcsán Olaszországot hozta fel példaként, ahol 38 egymást követő évben emelkedett a hőmérséklet. Továbbá azon aggodalmának is hangot adott, miszerint a legtöbb országban 1996-ban vagy 1997-ben volt az utolsó éves hőmérséklet-csökkenés. A szárazföldi hőmérséklet 2011 óta mind a 41 kiválasztott európai országban emelkedik.

Hazánkról szólva elmondható, hogy a többi országhoz viszonyítva Magyarország viszonylag jó helyzetben van azzal, hogy nálunk 2,14 Celsius-fokos melegedést állapítottak meg a bázis átlaghoz képest.

Forrás: FAO / Euronews

Megállíthatatlan Európa felmelegedése?

Európa felmelegesése kapcsán

Litkei Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója a Mandinernek elárulta azt is, hogy egyáltalán nem igaz az az állítás, miszerint mindig az a nyár lesz a leghűvösebb, amit éppen átélünk.

Meglátása szerint ugyanis ez egy olyan jól hangzó állítás, ami csak arra alkalmas, hogy az emberek félelmét növeljék, de valójában az éghajlattudományra támaszkodva nem lehet ilyen kijelentést tenni. „A globális átlaghőmérséklet emelkedése nem azt jelenti, hogy évről évre egyre melegebb lesz mindenhol a Földön, hanem azt, hogy több olyan év lesz, amikor a klímanormálhoz képest magasabb hőmérsékletet fogunk mérni” – fogalmazott a szakértő.