Matteo Salvini szerint a tömeges migráció hadüzenet Európának

Európa megváltoztatása és a baloldal leváltása a tétje a következő európai parlamenti választásoknak – hangoztatta szerdán Matteo Salvini külföldi tudósítóknak nyilatkozva Rómában. A Liga vezetője szerint a migránsok tömeges érkezése megrendezett.

Európa megváltoztatása és a baloldal leváltása a tétje a következő európai parlamenti választásoknak – hangoztatta szerdán Matteo Salvini külföldi tudósítóknak nyilatkozva Rómában. A Liga vezetője szerint a migránsok tömeges érkezése megrendezett. Matteo Salvini úgy vélte, amikor egyszerre százhúsz vízi jármű tesz partra migránsokat,

„az nem számít spontán jelenségnek, hanem háborús üzenet”.

A jobboldali római kormány miniszterelnök-helyettese, aki jelenleg a kikötőkért felelős infrastrukturális és közlekedési tárcát vezeti, arra utalt, hogy Lampedusa szigetére egy nap alatt több száz csónak kötött ki több ezer migránssal. Hangoztatta, hogy nem kizárólag Lampedusa problémájáról van szó, a helyzet „összeomlással fenyegeti az egész olasz társadalmat”. Azt mondta, meggyőződése, hogy a tömeges kivándorlásnak rendezői vannak, akik között az emberkereskedő bűnszervezeteket említette. Kifejtette, Európa teljesen magára hagyta Olaszországot a szárazföldi és tengeri határok védelmében, ezért Rómának önállóan kell lépnie a nemzetbiztonsági és migrációs rendeletek további szigorításával.

Matteo Salvini először a Liga minisztereivel, államtitkáraival és parlamenti képviselőivel találkozott zárt ajtók mögött, majd a külföldi tudósítók római szervezete székházában tartott sajtótájékoztatót. A témákat a közmédia RAI esti híradójában is ismertette. „A közel egy éve kormányra került egységes jobbközép jól dolgozik Olaszországban, ugyanez

az egységes jobbközép ad reményt arra, hogy Európában is változást tudjunk elérni”

– jelentette ki Salvini. Hozzátette, hogy az európai konzervatívok és mérsékeltek egységesítése az egyetlen mód arra, hogy „hazaküldjük a szocialistákat”, utalva a jövőre esedékes európai parlamenti választásokra. Megjegyezte, hogy a választások tétjének Európa megváltoztatása számít.

Matteo Salvini bejelentette azt is, hogy szombaton és vasárnap a Liga hagyományos éves találkozóján, melyet a lombardiai Pontidában rendeznek, a francia Nemzeti Tömörülést vezető Marine Le Pen is részt vesz. A Liga vezetője kitért az ukrajnai háborúra is, azt hangoztatva, hogy egy olyan kis állam, mint a Vatikán többet igyekszik tenni a konfliktus leállítása érdekében, mint számos más nagyhatalom. Úgy vélte, hogy a Ferenc pápa által indított békemissziót vezető Matteo Zuppi bíboros, aki a napokban Pekingben egyeztet, többet tett mint, az Európai Unió.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Concetta Rizzo