„Ez az, amiről az elmúlt hetekben beszéltem: trendszerűen látszik, hogy Ukrajna egyre több képességgel és lehetőséggel rendelkezik az orosz kontroll alatt (vagy akár Oroszországban) lévő célpontok elleni mélységi csapásokhoz. Az ukrán drónok egyre több helyen, egyre nagyobb intenzitással jelennek meg, akár 500-600 km-t is megtéve. Moszkva esetében most már nem telik el hét, hogy ne érne el ukrán katonai drón az orosz fővárost vagy környékét. Hasonló a helyzet a Krím-félsziget esetében is.

Amíg az ukrán támadó potenciál felépítés alatt volt, még el lehetett mondani, hogy ez mindössze PR akció, katonai eredményeket nem jelent. Sőt, a szakértői körökben arról is volt vita, hogy mindez nem vonja-e el az ukrán katonai potenciált más, »valódi« célpontok elől. Azt gondolom, hogy most már világosan látszik, hogy ez egy igen összetett, saját stratégiára és nyilván külső hírszerzési kapacitásokra is épülő taktika volt, amely meghozta a gyümölcsét.”