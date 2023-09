„Még a nyáron történt Kanadában (csak most olvasom), hogy a tanár lebszta a muszlim srácot, mondván, hogy az osztálytársaid is elfogadják a te vallásodat, meglátogattak ramadánkor, mi az, hogy nem jössz Pride-ra? És máshol is felmerült, hogy ha itt akartok élni, akkor el kell fogadnotok az LMBTQ kötelező jelenlétét, oktatását, ünnepeit és szokásait.